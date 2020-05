Elisa Isoardi è single e ironizza sugli occhiali di Matteo Salvini

editato in: da

In quest’ultimo periodo il gossip si è concentrato molto su Elisa Isoardi, da poco tornata in televisione con il suo show La Prova del Cuoco. Per soddisfare la sempreverde curiosità dei suoi fan, la conduttrice si è aperta a qualche confessione in diretta, durante un’intervista radiofonica.

Ospite in collegamento telefonico con Un Giorno da Pecora, ai microfoni di Rai Radio1, la bella Isoardi ha avuto modo di parlare della sua vita privata. C’è un uomo al suo fianco, come vorrebbero alcune indiscrezioni? È lei stessa a mettere definitivamente a tacere tutte le voci: “Sono felice, ma non innamorata” – ha svelato a Geppi Cucciari, che le ha chiesto qualcosa sulla sua vita sentimentale – “Le due cose non sono mica direttamente proporzionali”.

Non c’è dunque nessuno che, al momento, le fa battere il cuore. Ma la sua è comunque una vita piena e felice, e le attenzioni da parte dei corteggiatori non le mancano di certo. “Appena sono state possibili le spedizioni di fiori, me ne sono arrivati come se non ci fosse un domani” – ha infatti rivelato Elisa Isoardi, parlando dei bellissimi omaggio floreali ricevuti negli ultimi mesi. “Mazzi da 100 in su, credo circa 300 in tutto, tra rose e margherite”. Sui mittenti, però, vige il massimo riserbo: “Ho perso i bigliettini, non so da chi mi siano arrivati. Erano miei fan”.

Immancabile una domanda su Matteo Salvini, sebbene riferita non direttamente alla sua persona, bensì al periodo “nero” della Lega e al suo calo nei sondaggi sondaggi: “Mi dispiace, non so perché è calata. Saranno gli occhiali” – ha ironizzato la Isoardi, riprendendo una battuta del governatore della Campania Vincenzo De Luca – “Sono color tartaruga, originali, in linea col periodo”.

Proprio di Salvini, il suo ex compagno, Elisa ha parlato in un’altra recente intervista al settimanale DiPiù: “Tra di noi c’è un dialogo sereno, ci sentiamo” – ha svelato la conduttrice. E poi ha raccontato qualche dettaglio inedito: “Mi sono innamorata di lui perché con me è sempre stato una persona stupenda. Ora non ho fretta di innamorarmi di nuovo, del resto è pur vero che sono concentratissima sul lavoro”.

In questi giorni, in effetti, Elisa Isoardi è tornata in tv al timone de La Prova del Cuoco. Ma le indiscrezioni non sembrano essere molto rassicuranti sul suo futuro: si vocifera infatti che lo show sia ormai in procinto di chiudere i battenti, forse per lasciare spazio ad una nuova trasmissione condotta da Antonella Clerici – che, dal suo canto, è pronta a ripartire. Naturalmente, per il momento non ci sono conferme ufficiali, e la Isoardi non ha certo alcuna intenzione di lasciarsi influenzare da voci di corridoio.