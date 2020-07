Elisa Isoardi senza trucco: al naturale è ancora più bella

editato in: da

Elisa Isoardi si sta godendo l’estate dopo la fine dell’esperienza de La Prova del Cuoco. La conduttrice di Cuneo sta vivendo la prima bella stagione dopo la conclusione dell’importante capitolo lavorativo all’insegna della serenità, della condivisione di tempo di qualità con gli amici e della bellezza.

La ex compagna di Matteo Salvini, infatti, si mostra spesso su Instagram al naturale, con scatti in cui è ovviamente stupenda e che vengono accolti dai suoi fan con tantissimi commenti e like. L’ultimo in ordine di tempo la vede assieme a Monica Parente, una delle storiche autrici Rai.

Nel meraviglioso selfie, le due donne sono assieme e sono a dir poco splendide. La Isoardi, che come già detto nella foto appare senza make up (molti dei fan che hanno commentato hanno affermato di trovarla più affascinante al naturale), ha accompagnato lo scatto con la caption “Eh niente…semplicemente noi. ♥️buona serata ragazzi”.

Non è la prima volta che la ex conduttrice de La Prova del Cuoco pubblica sul suo profilo Instagram – seguito da oltre 400mila persone – foto che la vedono senza trucco. Da non dimenticare a tal proposito è lo scatto in cui si mostra radiosa mentre si appresta a preparare una confettura di ciliegie. La foto in questione è stata commentata da Caterina Balivo, che ha chiesto alla collega un barattolino di marmellata per la figlia Cora.

Non c’è che dire: dopo le lacrime della puntata conclusiva dello spazio televisivo che l’ha vista conduttrice per diversi anni, Elisa Isoardi sta vivendo un periodo sereno in attesa dell’avventura speciale che la attende a settembre.

La ex conduttrice de La Prova del Cuoco, sarà infatti nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle, che dovrebbe andare in onda senza il pubblico ‘tradizionale’ in studio ma con la presenza dei nuclei familiari dei concorrenti e dei membri del cast appositamente distanziati tra loro.

Mentre il conto alla rovescia per l’attesissimo ritorno del dance show di Milly Carlucci continua, Elisa Isoardi vive la sua estate speciale tra momenti in cucina, passeggiate con l’amato cagnolino Zenit e dolci ricordi dell’esperienza lavorativa che ha chiuso pochi mesi fa.