Elisa Isoardi si sbilancia sul suo rapporto con Todaro: “Il nostro legame non finisce”

Reduce da una sofferta partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi rinasce come una fenice dalle sue stesse ceneri. Alle prese con il recupero della sua caviglia, la bella conduttrice ha concesso una lunga intervista al settimanale Oggi, nella quale non è mancato il nome del suo partner sulla pista di Ballando, Raimondo Todaro.

Nonostante le difficoltà caratterizzate dall’infortunio alla caviglia di Elisa, la coppia Isoardi-Todaro ha fatto sognare il grande pubblico di Ballando con le Stelle, fin dalle prime esibizioni, passando per il ritiro forzato a causa dell’infortunio e culminando poi nel ripescaggio per partecipare alla finale del programma. I due hanno chiuso la gara qualificandosi al quarto posto. I fan sperano già da tempo che tra i due nasca qualcosa di più di una semplice amicizia.

Alla rivista Oggi, Elisa ha confessato che l’esperienza appena vissuta le ha insegnato a vedersi bella, sensuale, e ora la Isoardi sente di aver imparato a valorizzare le sue potenzialità. Questo è il potere della danza.

E proprio grazie alla danza e alla pista di Ballando con le Stelle, tra Elisa e Raimondo è nato sicuramente un legame profondo, che non finirà con l’epilogo del programma.

La Isoardi ha definito Raimondo un padre dolcissimo, affermando che:

Ci si può innamorare di un uomo per come fa il papà.

Incalzata dalle domande poste nell’intervista, Elisa ha confessato che sogna di mettere su famiglia e che non solo il pubblico è rimasto colpito dal feeling tra lei e Todaro:

Il pubblico si è innamorato della nostra coppia, ed è successo anche a me. Mi sono innamorata di quello che faccio con lui. Se ci metteremo insieme? Non lo so, per ora va bene così.

Nessuna conferma dunque da parte di Elisa, ma una porta aperta verso i sentimenti. Tutti tifano per loro. La porta per la dolce conduttrice rimane aperta anche nel lavoro, anche se il futuro sembra incerto: non c’è ancora traccia del programma che la Isoardi dovrebbe condurre e che si sarebbe dovuto intitolare Check-Up.

Il programma era presente lo scorso luglio nella presentazione ufficiale del palinsesto autunnale della Rai. Poi però nessuno ne ha saputo più nulla. La stessa Isoardi ha dichiarato di non aver saputo niente da parte della direzione di rete, rimanendo quindi in attesa di novità. Nell’attesa, forse, è tempo di far battere (di nuovo) il suo cuore.