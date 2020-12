Elisa Isoardi, passo indietro con Raimondo Todaro: “Non ho bisogno di un nuovo amore”

editato in: da

Elisa Isoardi fa un passo indietro con Raimondo Todaro, svelando di non avere bisogno di un nuovo amore. L’ex conduttrice della Prova del Cuoco è tornata a parlare del suo rapporto con il ballerino di Ballando con le Stelle. Nel corso dello show Rai fra i due è nato un legame molto forte e al pubblico non è sfuggito il feeling, sia di fronte alle telecamere che durante le prove.

Durante la messa in onda di Ballando con le Stelle, in tanti hanno sperato che fra Raimondo ed Elisa potesse nascere una love story. Todaro infatti è reduce dalla fine del matrimonio con Francesca Tocca, ballerina di Amici, mentre la Isoardi, dopo la storia d’amore con Matteo Salvini, non ha più vissuto relazioni importanti. La conduttrice e il ballerino dello show di Milly Carlucci hanno sempre ribadito la volontà di concentrarsi sulla gara e di non dare adito ai gossip sul loro rapporto.

Cosa è accaduto fra loro dopo la fine dello show? A raccontarlo è stata proprio Elisa Isoardi che ha sostanzialmente fatto un passo indietro rispetto al suo legame con Raimondo Todaro. “Tra di noi c’è amicizia e grande stima e nient’altro – ha raccontato -. Raimondo è un uomo meraviglioso. Grazie a lui ho scoperto che potevo contare su una persona. Io mi sono innamorata della coppia che eravamo. Visti dall’esterno, lo so bene, facevamo sognare. Poi, spenti i riflettori, sono rimaste l’amicizia e la voglia di sentirci al telefono, la voglia di sapere come stiamo. Ci sentiamo tutti i giorni”.

Qualche tempo fa la Isoardi aveva spiegato riguardo a Raimondo: “Rimarremo amici sino alla fine dello show, ma dopo non escludo niente […] Pensare al dopo inquinerebbe un meraviglioso presente… Il nostro vissuto è abbastanza intenso. Lui si è separato da poco e ha una bambina, io sono single e vengo dalla chiusura di un programma […] Cerco la serenità. Un rapporto normale, in una famiglia formata anche solo da me e dal mio eventuale compagno”. Ora Elisa sembra aver cambiato idea. “Sto così bene da sola, non so se ne ho bisogno di un nuovo amore”, ha spiegato.