Elisa Isoardi, parole di stima per Antonella Clerici. E le fa anche una proposta speciale

Se c’è qualcosa che, in questi anni, è apparsa chiaramente a tutti coloro che hanno osservato Elisa Isoardi, è la sua eleganza. Raramente la conduttrice ha alimentato le fiamme del pettegolezzo che le imponevano l’odio nei confronti di Antonella Clerici. E anche stavolta, la Isoardi è stata impeccabile, tornando a parlare della collega con parole al miele.

Ma andiamo per ordine: la Isoardi sta voltando pagina dopo La Prova del Cuoco. Il cooking show era sempre stato identificato come il pomo della discordia tra le due conduttrici, per una serie di questioni mai del tutto chiarite. La Isoardi ha infatti preso il posto della Clerici a seguito di quella che doveva essere una sostituzione temporanea, ma di fatto nessuna delle due ha mai fatto davvero nulla per ostacolare l’altra.

Ora, dato che il cooking show ha chiuso i battenti per sempre, il terreno potrebbe essere fertile per nuovi scontri, specie considerando che il prossimo anno, al suo posto, andrà in onda È sempre mezzogiorno, programma condotto dalla Clerici che, per altro, tratterà anche di cucina.

Le due però non hanno dato adito alle nuove voci che le volevano contrapposte, anzi: diversi gesti di pace hanno fatto intendere che tra le due vada tutto bene. D’altronde, la stessa Isoardi aveva confessato che le polemiche sono state sempre una montatura:

Ci montano la panna gli altri, su noi due. Noi siamo una coppia di fatto. Io e Antonella, ci legano sempre. Per me lei è inarrivabile, è lassù. Io sono onorata dell’accostamento continuo, ma mi chiedo quanto a lei la cosa possa far piacere.

E ora, andiamo ai fatti recenti. Come abbiamo accennato, la Isoardi è stata ancora una volta elegantissima e impeccabile. Intervistata da Nuovo Tv, ha innanzitutto augurato il meglio alla collega, ribadendo di provare stima nei suoi confronti. E poi le ha espresso un desiderio, che diventa una proposta davvero speciale:

Spero che mi inviti nei suoi programmi, io senz’altro la inviterò nei miei!

Inutile dire che se davvero le due dovessero invitarsi a vicenda e lavorare fianco a fianco non solo sarebbe un momento speciale per loro ma anche per il pubblico che le ha sempre seguite con affetto. Inoltre, sarebbe un caso esemplare di professionalità e sostegno al femminile che, si sa, non guasta mai.