Elisa Isoardi parla a cuore aperto della sua vita privata: “Sono single di testa”

Non è solo una conduttrice di talento, Elisa Isoardi: è anche una donna bellissima e affascinante, con talmente tante doti che si perderebbe il conto ad elencarle. Ciononostante, i follower continuano a incalzarla, tra un commento e l’altro, chiedendole perché al suo fianco non c’è nessuno.

Non che la vita di coppia sia obbligatoria, ma in tanti vedendola così incantevole e spigliata non riescono a credere che la conduttrice non abbia almeno una fiamma. La risposta, però, è molto semplice e arriva nel corso della sua intervista sul settimanale Oggi: la bellissima Elisa è single per scelta. Una scelta ponderata, perché la Isoardi ha delle idee precise sul tipo di persona che vuole accanto:

Sono single di testa. Serve grande intelligenza per starmi accanto.

Niente principe azzurro, insomma: da vera donna forte, la Isoardi ha intenzione di incontrare un compagno che cammini accanto a lei, che sia alla pari e riesca non solo a essere romantico, ma anche e soprattutto un complice. Un partner in crime per una donna magnetica, che ha avuto al suo fianco un ex del calibro di Matteo Salvini.

Come ha rivelato in passato, i corteggiatori non le mancano. Immediatamente dopo il termine dell’emergenza sanitaria la bella conduttrice è stata letteralmente travolta dalle attenzioni e dai segnali d’amore di fan e spasimanti:

Appena sono state possibili le spedizioni di fiori, me ne sono arrivati come se non ci fosse un domani. Mazzi da 100 in su, credo circa 300 in tutto, tra rose e margherite. Non so da chi mi siano arrivati. Erano miei fan.

Ma non è tutto qui. La Isoardi, a Oggi, ha parlato della sua vita privata e ha rivelato dei lati nascosti del suo carattere, dedicandosi, se così si può dire, un messaggio d’amore:

Il mio porto sicuro sono io. Certo, sarei felicissima se qualcuno potesse pensare a me. Ma non è facile, sono abituata a essere autonoma.

Parole che fanno riflettere e che ricordano a ogni donna che l’amore più grande deve essere sempre e comunque quello verso sé stesse. Perché l’amore verso gli altri può tanto durare in eterno quanto sfiorire, mentre quello per sé è una luce che continua a brillare, anche nei momenti di incertezza.