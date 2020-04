Elisa Isoardi, Linea Verde al posto de La Prova del Cuoco: lei non ci sta

editato in: da

Al posto della Prova del Cuoco va in onda Linea Verde ed Elisa Isoardi non ci sta. Su Instagram la conduttrice ha espresso la sua opinione sulla scelta della Rai di non trasmettere le repliche dello show che è stato sostituito da puntate vecchie di Linea Verde.

Ormai da diverse settimane la Isoardi ha lasciato il suo posto in tv. La Rai infatti ha imposto lo stop a diversi programmi, fra cui Vieni da Me di Caterina Balivo, Detto Fatto di Bianca Guaccero e La Prova del Cuoco. Proprio come le sue colleghe, anche Elisa ha deciso di tenersi in contatto con il pubblico grazie a Instagram, ma spera di tornare presto sul piccolo schermo. Secondo le ultime indiscrezioni alcune trasmissioni potrebbero tornare in onda alla fine di aprile, continuando sino a giugno.

Nel frattempo la presentatrice ha dimostrato di non aver gradito la scelta della Rai di trasmettere le repliche di Linea Verde invece di quelle della Prova del Cuoco. Nel corso di una diretta con lo chef Daniele Persegani, volto molto amato dal programma, ha rivelato che sta facendo tutto il possibile per tornare in televisione. “Stiamo cercando di ritornare almeno su Rai1 – ha detto -, che non sarebbe male perché dà la possibilità a tanti anche di collegarsi. Anche perché il settore della ristorazione è abbastanza precario in questo momento. Cerchiamo di ritornare, l’11 maggio, sei pronto Daniele a tornare in televisione?”.

Lo chef, interpellato dalla conduttrice, ha detto la sua sulle puntate di Linea Verde trasmesse dalla rete. “Sarebbe anche ora che torniamo noi e non delle repliche”, ha spiegato e la risposta della Isoardi non si è fatta attendere. “Bravo esatto – ha replicato -, tanto le nostre repliche non le mandano, prima cosa. Vabbè, lasciamo perdere va”.

Elisa Isoardi è arrivata al timone de La Prova del Cuoco dopo l’addio di Antonella Clerici. La sua conduzione non è stata semplice, segnata prima dall’abbandono di alcuni volti storici dello show, poi da accese polemiche. Nonostante ciò la conduttrice è sempre andata avanti per la sua strada e di sicuro lo farà anche questa volta.