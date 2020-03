La Prova del Cuoco sospesa: Clerici e Moroni la fanno rivivere su Instagram

editato in: da

La Prova del Cuoco condotta da Elisa Isoardi è stata sospesa, ma Antonella Clerici e Anna Moroni fanno rivivere la trasmissione su Instagram. La presentatrice e la cuoca sono due volti noti e molto amati dello show culinario. Entrambe hanno abbandonato il programma, ma il pubblico non le ha mai dimenticate e più volte ha espresso il desiderio di rivederle insieme ai fornelli.

In questi giorni la Rai ha deciso di dare più spazio all’informazione, sospendendo la messa in onda di alcuni programmi. Proprio come Vieni da Me di Caterina Balivo e Detto Fatto di Bianca Guaccero, anche la Prova del Cuoco ha subito una momentanea sospensione. La trasmissione tornerà, ma per ora dovrà lasciare spazio ad altri programmi, come La vita in Diretta o Storie Italiane.

Dal 2008 al 2018, Anna Moroni e Antonella Clerici sono state una accanto all’altra negli studi de La Prova del Cuoco. Un rapporto professionale da cui è nata un’amicizia fortissima, continuata anche lontano dai riflettori. Oggi a guidare lo show culinario di Rai Uno c’è Elisa Isoardi, affiancata da Claudio Lippi. L’ex di Salvini è sbarcata nella trasmissione dopo l’addio della Clerici, decisa a dedicare più tempo alla figlia Maelle e al compagno Vittorio Garrone, dopo la morte dell’amico Fabrizio Frizzi.

Una scelta appoggiata anche da Anna Moroni, che aveva svelato la volontà di lasciare La Prova del Cuoco con la sua Antonellina: “Mi sento quasi in dovere, credo sia giusto chiudere questa esperienza con Antonella – aveva svelato -: la trasmissione è nata con lei e io mi sento una sua creatura. Sono riconoscente nei suoi confronti e troppo affezionata a lei, quindi anch’io deciso di salutare il programma”.

Oggi le due continuano ad avere un ottimo rapporto e l’hanno dimostrato, ancora una volta, con una diretta Instagram in cui hanno cucinato insieme un piatto di pasta. Il video, apparso proprio nei giorni di sospensione de La Prova del Cuoco, è molto divertente. Fra gaffe, smartphone che non inquadrano nel modo giusto e battute: la Moroni e la Clerici sono riuscite a regalare qualche minuto di spensieratezza.