Elisa Isoardi: “La Prova del Cuoco? Hanno provato a distruggermi”. E su Instagram incanta al naturale

Elisa Isoardi volta pagina dopo La Prova del Cuoco e le polemiche che in due anni sono state alimentate sul rapporto con Antonella Clerici. E dà appuntamento al suo pubblico con un programma dedicato alla salute, Check up.

In una lunga intervista al settimanale Oggi, Elisa Isoardi fa chiarezza su molti aspetti, professionali e privati (la love story finita con Matteo Salvini), rimasti ancora irrisolti. A cominciare appunto dalla chiusura della Prova del Cuoco. Il prossimo anno, al suo posto, andrà in onda È sempre mezzogiorno, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici, e questo fatto ha alimentato le voci di tensioni tra le due conduttrici.

Ebbene la Isoardi ci tiene a precisare che le polemiche sono state tutta una montatura dei media: “Ci montano la panna gli altri, su noi due. Noi siamo una coppia di fatto. Io e Antonella, ci legano sempre… Per me lei è inarrivabile, è lassù. Io sono onorata dell’accostamento continuo, ma mi chiedo quanto a lei la cosa possa far piacere”.

E a proposito delle difficoltà incontrate alla Prova del Cuoco replica: “Hanno provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta. Andare in onda in diretta tutti i giorni per me è stato un viatico. Si accendeva la telecamera e mi lasciavo tutto alle spalle: è stato davvero terapeutico. Mi ha regalato spensieratezza e ora mi viene il magone a pensare di non rivedere più le persone con cui lavoravo, perché sono stati compagni di viaggio”.

Anche se il cooking show ha chiuso definitivamente i battenti, Elisa tornerà in tv la prossima stagione con Check up e per lei non è certo un ripiego: “Io ringrazio Stefano Coletta, il direttore di Rai 1, che ha visto in me una risorsa dell’azienda. Noi siamo dei precari di lusso che ogni anno dobbiamo cercare un lavoro per l’anno successivo. Sono 18 primavere che non mi fermo e vado in onda. Questo mi sembra un ottimo risultato”. Di medicina, racconta la presentatrice, si è già occupata in passato e in questo momento storico è un argomento fondamentale: “Mi sono occupata di questo argomento a Uno mattina per diversi anni e farlo ora in un momento storico in cui la salute è così importante, mi onora”.

Mentre Elisa Isoardi rassicura i fan che la ritroveranno il prossimo autunno in tv, su Instagram li conquista con ricette golose e foto al naturale senza trucco. La presentatrice non ha dunque bisogno di sfoggiare bikini in spiaggia per incantare i suoi follower e qualcuno ci tiene a scriverlo: “A differenza della maggior parte delle donne vip che hanno bisogno per essere bellissime di ritocchi, costumi e trucco,.tu sei strepitosa cosi, bella e brava, esiste il binomio, tu ne sei l’esempio”. Ancora: “Carissima Elisa è inutile dirti quanto sei bella e dolce,guardo sempre Instagram proprio per avere ancora la tua compagnia”.

E c’è chi le fa una dedica d’amore: ” Amore infinito non cambiare mai ma resta sempre TE STESSA perche’ …..cosi’ come sei conquisterai il mondo con la stessa SEMPLICITA’ E SPONTANEITA’ che DA SEMPRE ti hanno fatto CONQUISTARE me! Ti adoro cuoricino mio: sei tutta la mia vita!”.