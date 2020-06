Elisa Isoardi, la Prova del Cuoco chiude: la reazione di Antonella Clerici su Instagram

editato in: da

La Prova del Cuoco chiude. Ad annunciarlo è stata proprio Elisa Isoardi, attuale conduttrice. Ma come avrà reagito Antonella Clerici, storica presentatrice del programma? La notizia era nell’aria ormai da giorni, ma a confermarla è stata proprio l’ex compagna di Matteo Salvini che, durante l’ultima puntata dello show, ha ammesso la fine di un’avventura fantastica.

“La Prova del Cuoco sta chiudendo, lo sanno tutti – ha dichiarato Elisa, che poi ha cercato di tranquillizzare la madre, intervenuta in collegamento -. Ieri mi ha chiamata e mi ha chiesto cosa ne sarebbe stato di me. Le ho detto “ti preoccupi per me perché magari è un momento particolare”. Ma questo è lavoro, tra l’altro il più bello del mondo, e basta darsi una mossa, che è quello che stiamo facendo”. Sulla questione è intervenuto anche Claudio Lippi, che ha affiancato la Isoardi nella conduzione della Prova del Cuoco, dopo l’addio di alcuni volti chiave dello show, come Anna Moroni.

“Questo è un programma che hai ereditato e hai affrontato con gran coraggio – ha spiegato Lippi – mettendo a disposizione la tua cultura sulle origini del prodotto. Non è solo un’idea mia, ma quella di tutta la famiglia de La Prova del Cuoco, di far sì che tutto il pubblico potesse conoscere la vera Elisa Isoardi […] La bellezza di Elisa è tutto quello che ha dentro. Questa cosa la sottoscrivo, scrivete quello che volete, me ne fo**o”.

In tanti, come era accaduto per l’addio di Caterina Balivo a Vieni da Me, hanno reagito di fronte alla notizia, ma soprattutto si sono chiesti quale sia il pensiero di Antonella Clerici. Secondo alcune indiscrezioni infatti la conduttrice sarà presto al timone di un nuovo show culinario che andrà in onda proprio al posto de La Prova del Cuoco. Come era prevedibile, la presentatrice ha scelto di non commentare quanto accaduto, ma nelle Stories ha annunciato di essere al mare, immersa nella lettura di un libro. Un modo, forse, per allontanarsi dai gossip e per prendere le distanze da una situazione delicata. Probabilmente solo quando sarà il momento opportuno la Clerici annuncerà i suoi progetti per il futuro e la nuova trasmissione.