Elisa Isoardi, il décolleté perfetto nello scatto in bikini su Instagram

Uno scatto a dir poco mozzafiato quello pubblicato da Elisa Isoardi, che su Instagram si è mostrata in bikini con un décolleté perfetto.

Occhiali da sole, costume nero, capelli al naturale e un sorriso accennato: la conduttrice appare bellissima e raggiante, in splendida forma. Ad accompagnare lo scatto la semplice frase “Buona domenica ragazzi”, corredata dall’hashtag #almaresilavorameglio.

In brevissimo tempo si sono moltiplicati i like alla foto, così come i commenti lasciati dai followers: “Sempre pensato che sei bellissima…. Buona domenica Elisa “, “Il sole bacia i belli”, “Buona domenica Elisa ti aspettiamo domani”, “Bella, brava, simpatica e sexy”.

La Isoardi in questo periodo si starebbe preparando alla chiusura della Prova del Cuoco: nelle ultime settimane infatti si è parlato del possibile addio alla trasmissione, in onda da vent’anni. A quanto pare il programma dovrebbe essere cancellato e non essere quindi rinnovato per la prossima stagione.

Al suo posto, secondo alcune indiscrezioni, la Rai avrebbe deciso di mandare in onda un nuovo format che potrebbe essere condotto proprio da Antonella Clerici.

Si tratterebbe di un nuovo programma con tante ricette preparate con prodotti bio e a km zero, registrato nella famosa “casa nel bosco” in cui la conduttrice vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. La Clerici si è trasferita lì dopo aver cambiato vita per amore della famiglia, lasciando appunto La Prova del Cuoco per trascorrere più tempo con i suoi affetti più cari.

Elisa Isoardi nel frattempo ha commentato più volte la questione, prima qualche settimana fa, in una intervista a La Repubblica: “Non conosco queste voci, mi attengo ai fatti – aveva spiegato la conduttrice -. Contano le decisioni ufficiali, non le chiacchiere e la decisione è di riprendere. Comunque, anche se davvero fosse l’ultima stagione, continuerei con l’impegno e la passione di sempre, sorridendo fino all’ultima puntata”, aveva affermato.

Poi in un’altra intervista in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano aveva precisato: “Finora non c’è nulla di ufficiale da parte della Rai – infuriandosi per i gossip riguardo l’ex Salvini -. Il modo di intrappolarmi in una condizione dalla quale sono venuta fuori da anni. Sa che la Prova del cuoco io l’ho condotta per la prima volta nel 2009? Prima di ogni effetto, coincidenza, legame o suo immotivato pregiudizio”.

Adesso è arrivata la comunicazione ufficiale: durante la puntata andata in onda il 15 giugno la bella conduttrice ha dichiarato che la trasmissione non tornerà più in onda nella prossima stagione.