Elisa Isoardi balla su Instagram con Oradei e dimentica Todaro

Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi continua ad allenarsi e a danzare. E, proprio in un giorno per lei speciale, quello del suo compleanno, ha voluto fare un originale regalo a tutti coloro che l’hanno sostenuta sia durante la trasmissione che dopo.

Elisa, infatti, è ben consapevole di quanto il pubblico e i suoi fan abbiano fortemente tifato per lei e per il suo insegnante e compagno di ballo Raimondo Todaro durante la messa in onda del programma di Milly Carlucci. I due, nonostante gli infortuni ed imprevisti, hanno dimostrato di avere un feeling particolare, tanto da lasciare immaginare che tra loro potesse nascere qualcosa di più. Una volta spente le luci dei riflettori, tuttavia, a unirli è rimasta solo una forte amicizia e una profonda stima.

Se i passi a due con Todaro sono ormai un ricordo, non è cambiata, invece, la determinazione e la forza della Isoardi, che attraverso la danza vuole continuare a stupire. Ha, così, scelto di ballare sulle note della colonna sonora del celebre film Dirty Dancing, dedicando parole di affetto ai suoi follower:

Ecco qui il mio regalo di compleanno per voi. Grazie per aver sempre creduto in me, per la bella energia che regalate, grazie per avermi fatto credere nei miracoli.

Ad affiancarla, questa volta, non c’è Raimondo. Al suo posto, invece, Stefano Oradei, ballerino che ha partecipato alle passate edizioni di Ballando con le Stelle. I due, dopo essersi allenati in pochissimo tempo, sono riusciti a mostrare un bellissimo passo a due su Instagram, raccogliendo tantissimi apprezzamenti, tra cui anche quello di Todaro che, attraverso un like e un commento, ha dimostrato di apprezzare la nuova iniziativa dei suoi colleghi.

Particolarmente soddisfatto, poi, proprio Oradei, che con poche parole lasciate come risposta al video pubblicato dalla Isoardi si è complimentato con lei e ha annunciato nuove soprese:

Pazzesca! Super Eli… poi allenati in così poco tempo! Top! Il primo di tanti show!

Elisa, quindi, non ha nessuna intenzione di abbandonare il mondo della danza. Tutt’altro, continuerà ad allenarsi e, probabilmente, a esibirsi con Stefano Oradei. Con Ballando con le Stelle, la Isoardi ha scoperto una grande passione e, soprattutto, un talento inaspettato. Cosa avrà programmato per stupire ed intrattenere i suoi fan?