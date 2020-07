Elettra Lamborghini vicina al grande passo: svelata la data delle nozze con Afrojack

editato in: da

Non c’è che dire: il 2020 è un anno speciale per Elettra Lamborghini. Dopo il debutto sul palco dell’Ariston, la twerking queen, come ben si sa, è pronta per il grande passo con il dj e produttore Afrojack, all’anagrafe Nick van de Wall (l’artista ha collaborato con grandi nomi del mondo della musica, da David Guetta a Eva Simons).

Sulle pagine di Dagospia, è comparsa quella che potrebbe essere la data delle nozze: il 6 settembre. I preparativi per il gran giorno fervono ormai da mesi. Dopo la proposta, arrivata nel dicembre dello scorso anno e resa nota con un post su Instagram, la cantante ha scelto la location del ricevimento, una villa sul Lago di Garda, e il regista del suo giorno più bello: Enzo Miccio.

Molto attiva su Instagram, la Lamborghini ha condiviso con i suoi tantissimi follower alcuni momenti del percorso di preparazione. Tra questi, è possibile citare il sopralluogo in diverse location con Miccio, ma anche la prova dell’abito, che ha effettuato presso alcuni atelier di Napoli accompagnata dal re dei wedding planner italiani e da Iconize, all’anagrafe Marco Ferrero.

Biellese classe 1991, Ferrero è un celebre influencer, art director e fotografo, nonché grande amico dell’ereditiera bolognese. A proposito di Bologna, è importante sottolineare che, nelle scorse settimane, si è parlato di un confronto tra Elettra e il padre Tonino che avrebbe voluto, come da tradizione di famiglia, un matrimonio nella città di origine.

La voce di Musica (E il Resto Scompare) non ha voluto a quanto pare sentire ragioni: il matrimonio, giornata che dovrebbe vederla raggiungere lo sposo con indosso un abito bianco, si farà sul Lago di Garda.

Nel frattempo, secondo quanto sottolineato da Dagospia, il conto alla rovescia sarebbe ormai alla fine: al giorno speciale di Elettra Lamborghini manca pochissimo. Dopo i dettagli condivisi in questi mesi, l’ereditiera si sta dedicando alla promozione del suo ultimo single, il brano La Isla cantato con Giusy Ferreri.

Non resta quindi che attendere qualche settimana per scoprire le scelte di Elettra – che si è rivelata una vera sorpresa anche come concorrente di Top 10, programma condotto da Carlo Conti – per le sue nozze con il dj olandese, con il quale è stata galeotta l’edizione 2018 dell’Home Festival.