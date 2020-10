Elettra Lamborghini si ammala a pochi giorni dalle nozze

editato in: da

Le nozze si avvicinano, ma gli imprevisti per Elettra Lamborghini non mancano. L’ereditiera ha svelato un Instagram di non stare bene a pochissimi giorni dal matrimonio con Afrojack. “Come iniziare una giornata di m***a – ha spiegato ai fan -. Trucco e parrucco pronti per registrare, ma sto male e sto tornando a casa”. Colpa di un dolore ai reni che, a quanto pare, spesso colpisce l’artista. “Non è febbre prima che si inventino cose – ha affermato -, è il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile e invece… È un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente e a non muovermi tutto il giorno”.

Problemi anche per Afrojack che ha raccontato sui social di essere caduto dalle scale. Piccoli imprevisti che però non hanno fermato i preparativi per il matrimonio. Sabato 26 settembre la cantante giurerà amore eterno al dj in una location da sogno, circondata dai parenti e dagli amici più cari. “Se non fosse stato Nick, non ci sarebbe stato nessuno nella mia vita e nessun matrimonio o famiglia – aveva rivelato qualche settimana fa Elettra al settimanale Chi, parlando del futuro marito -. Quando ero un po’ più giovane e andavo in discoteca, la mia canzone preferita e delle mie amiche era una sua hit mondiale. Poi attraverso un amico comune ho scoperto che ci saremmo esibiti allo stesso festival e che lui diceva addirittura ai suoi fan: ‘Fatemi conoscere la Lamborghini‘. E così a quel festival, dietro le quinte, è nato l’amore”.

Alla cerimonia, organizzata dal wedding planner Enzo Miccio, saranno presenti circa cento invitati. “Alcuni degli invitati dovrebbero venire da varie parti del mondo e non sarebbe possibile – aveva svelato la Lamborghini -. O, almeno, toccherebbe loro la quarantena e poi c’è stata questa strana estate con i contagi in aumento e alcuni invitati ancora oggi sono ‘positivi’, quindi…e in più io sono ipocondriaca. Alla fine ci saranno solo le persone che contano realmente nelle nostre vite. Saremo poco più di un centinaio”.

Le nozze verranno celebrate in inglese e sarà una festa molto divertente, con Elettra che realizzerà diversi cambi d’abito. “Arriverò con il mio papino Tony, ovviamente in Lamborghini – ha annunciato – […] La prima notte dormiremo nella suite della villa dove si celebreranno le nozze anche se so che già che piangerò tutta la notte, povero Nick. Piangerò appoggiata a lui”.