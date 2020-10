editato in: da

Elettra Lamborghini rinuncia alla luna di miele e fugge a Cipro con Afrojack. Dopo il romantico matrimonio sul lago di Como, l’ereditiera è partita per un viaggio insieme al marito. Il dj olandese Nick van de Wall ed Elettra si sono concessi un po’ di meritato relax dopo mesi all’insegna dei preparativi in cui non sono mancati i problemi (e le polemiche), prima a causa del Covid, poi per l’assenza di Ginevra Lamborghini, sorella della sposa.

Fra cene romantiche, gite e tuffi in piscina, Elettra e Afrojack sembrano molto felici. La cantante ha spiegato che il viaggio a Cipro non è la luna di miele della coppia e che i due partiranno in futuro per una meta più lontana. Nel frattempo si godono il tempo insieme in location da sogno, raccontando su Instagram le loro giornate. Nell’ultima foto pubblicata sui social, la Lamborghini è sulle spalle del marito durante una gita in barca e scrive: “Due metri e 7 di maschio non li trovi ovunque”.

Una felicità, quella di Elettra, che negli ultimi giorni è stata turbata da alcuni problemi. Il fratello maggiore Ferruccio è stato ricoverato in ospedale per problemi respiratori poco dopo il matrimonio della Lamborghini. Su Instagram ha poi svelato di stare bene: “Ora respiro e posso essere felice”. Poi l’ereditiera ha perso l’amatissima cavalla Lolita a cui ha detto addio con un post commovente sui social, esprimendo tutta la sua tristezza.

Di ritorno da Cipro, Elettra e Afrojack si trasferiranno in Lombardia dove hanno acquistato una casa. A svelarlo è stata proprio la cantante in un’intervista a Verissimo. “Abbiamo preso casa in Lombardia, però mi piace tanto anche il Belgio – ha spiegato -. Vedremo anche se avremo figli […] Adesso è presto, io voglio essere una mamma molto presente. Non lascerò mai il lavoro, penso che potrei morire se non ballo, non canto. Farò tutte e due le cose ma ho tanta tanta paura. Un figlio nato da me mi fa tanta paura, forse sento più mia l’idea di adottare un bambino”.

Su Instagram, la Lamborghini ha spiegato di essersi commossa molto al matrimonio come confermato anche a Silvia Toffanin. “Ci ho lasciato quasi le penne con questo matrimonio – ha detto -. Ho perso un sacco di chili, per il colesterolo va bene anche se a me piacciono le mie curve. La cerimonia è stata in inglese, non mi ricordo neppure cosa ho detto. Quanti litri di lacrime ho versato. Lui è un gigante buono, non è uno di quegli scemi che guarda le altre. Io voglio una persona che, se tra 60 anni il mio sedere non sarà come adesso, sarà ancora al mio fianco”.