Elettra Lamborghini, il padre svela dubbi sulle nozze e Afrojack

Elettra Lamborghini è pronta a sposare Afrojack, ma suo padre Tonino nutre qualche dubbio sulle nozze e sul futuro marito. Intervistato dal settimana DiPiù, l’imprenditore ha parlato di sua figlia e del matrimonio con il dj a cui è legata da quasi due anni. La romantica proposta è arrivata a Natale, di fronte a tutti i parenti, ed Elettra ha deciso di dire “Sì”.

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la Lamborghini ha confermato che il matrimonio ci sarà molto presto anche se i preparativi sono stati messi in pausa a causa della sua partecipazione a Sanremo 2020. Se Elettra è molto felice e pronta a sposare Afrojack, il padre ha ancora qualche dubbio al riguardo. L’imprenditore ha svelato di reputare il dj “veramente un bravo ragazzo”, ma ha anche confessato che preferirebbe che i due innamorati continuassero a convivere ancora per un po’.

“Lui mi piace anche se è molto chiuso. Molto timido – ha spiegato -. Adora mia figlia e questo mi rende felice, e poi per me l’importante è che si vogliano bene. Lui è anche molto corretto. Ha la testa sulle spalle, anzi per me è fin troppo saggio. L’unico difetto che gli ho riscontrato? Forse quello di avere un tenore di vita molto alto, anche se finisce lì, non lo ostenta. Afrojack non è il classico sbruffone che avendo molto denaro va avanti a ostriche e champagne”.

Tonino Lamborghini ha dunque ribadito di apprezzare Afrojack, soprattutto perché, nonostante sia molto ricco, non ama ostentare il suo stile di vita lussuoso. “A Bologna si direbbe che questo Afrojack non è affatto uno “sborone” – ha raccontato -. Anzi, è un ragazzo molto normale. Ha un aereo privato e può raggiungere mia figlia da qualunque parte. Le case poi non gli mancano”. Infine l’imprenditore ha ammesso: “Se non si sposassero per me sarebbe tutto molto semplice, potrebbero stare insieme e continuare a vivere ognuno in casa propria. Vedremo.”