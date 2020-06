Elettra Lamborghini si prepara alle nozze: prova dell’abito da sposa con Enzo Miccio

editato in: da

Continuano i preparativi delle nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack, previste a settembre. L’ereditiera ha pubblicato delle stories sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso con i suoi followers l’emozione di un giorno speciale per ogni sposa, quello della prova dell’abito.

Elettra ha infatti condiviso una foto che la ritrae abbracciata al deejay, con la scritta “Domani è un giorno importante”. Insieme all’organizzatrice di eventi Giorgia Farina, all’amico influencer Marco Ferrero e, ovviamente, al suo wedding planner Enzo Miccio, la ragazza si è recata a Napoli, pronta a trovare l’abito dei suoi sogni.

La Lamborghini ha cominciato a provare alcuni modelli, mostrando su Instagram il momento: le stories sono state condivise anche da Enzo Miccio che, scherzando, le ha detto: “Ti piace l’abito che ho scelto? Io direi proprio questo da bomboniera”, riprendendola mentre indossava un modello che poco le si addice.

I preparativi non si fermano qui: a quanto pare Elettra ne ha approfittato anche per assaggiare alcuni piatti del menu della cerimonia, sempre in compagnia dell’amico Marco, che più di una volta ha ammesso di essersi commosso alla vista della Lamborghini in bianco.

Secondo alcune indiscrezioni, le nozze di Elettra e il deejay olandese potrebbe svolgersi sul Lago di Garda: sebbene non sia stata annunciata una data precisa – anche a causa dell’emergenza sanitaria – il matrimonio sarebbe in programma per settembre. A confermarlo è stato lo stesso Enzo Miccio nel corso del collegamento con Mara Venier nella puntata di Domenica In.

Il matrimonio era stata annunciato dalla Lamborghini con un post su Instagram: “La proposta è arrivata il giorno di Natale – aveva confessato Elettra a Silvia Toffanin, durante un’intervista a Verissimo -, davanti a tutta la mia famiglia, non me l’aspettavo anche se ne parlavamo da un po’”.

Elettra ha confermato quindi che le nozze con il suo Nick – vero nome di Afrojack – si svolgeranno comunque entro la fine dell’anno, e quindi entro il 2020. L’ereditiera non ha nessuna intenzione di rinviare il suo matrimonio, come invece hanno fatto molti altri vip: la cantante ha più volte rivelato di volere due bambini, che avranno nomi originali e stravaganti come il suo.