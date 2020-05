Elettra Lamborghini prepara le nozze con Afrojack: Enzo Miccio, la data, la location e tutti i dettagli

editato in: da

Elettra Lamborghini prepara le nozze con Afrojack e su Instagram svela la volontà di sposare il deejay a settembre, come previsto. L’ereditiera ha pubblicato nelle Stories i video che raccontano la visita delle location insieme a Enzo Miccio. Sarà infatti il noto wedding planner dei vip a organizzare il suo matrimonio.

La cerimonia, secondo le prime indiscrezioni emerse su Instagram, potrebbe svolgersi sul Lago di Garda. Sia Miccio che Elettra hanno raccontato il viaggio in barca per raggiungere l‘isolotto del Garda, vicino a San Felice del Benaco. La futura sposa ha così potuto ammirare la villa in stile neogotico veneziano, realizzata i primi del Novecento dall’architetto Luigi Rovelli.

Lo scorso dicembre, con un post su Instagram a sorpresa, Elettra aveva annunciato le nozze con Afrojack. La regina del twerking aveva svelato di aver ricevuto la tanto attesa proposta dal fidanzato, rispondendo di “sì”. A bloccare momentaneamente i preparativi era stata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 condotto da Fiorello e Amadeus.

“La proposta è arrivata il giorno di Natale – aveva raccontato Elettra a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo -, davanti a tutta la mia famiglia, non me l’aspettavo anche se ne parlavamo da un po’. Ci sposeremo a settembre”. Produttore e dj olandese, Afrojack è legato alla Lamborghini da diverso tempo e l’amore fra i due procede a gonfie vele. “Lui è un santo – aveva confessato -, veramente è un bravo ragazzo, pensa solo a me e riesce a farmi sentire come una principessa – nei suoi sogni anche un figlio -. Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma, ma prima vorrei un Grammy, per ora il mio focus è la musica”.

Per ora, dunque, le nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack sembrano confermate. L’ereditiera ha scelto di non rimandarle come invece hanno fatto molti altri vip. Nel 2020 infatti erano previsti numerosi matrimoni importanti, come quello fra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Il giornalista e la conduttrice hanno preferito rimandare la cerimonia. Una decisione presa anche da Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che sono in attesa del loro primo figlio e si sarebbero dovuti giurare amore eterno qualche mese fa.