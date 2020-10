Elettra Lamborghini, la luna di miele con Afrojack dopo le nozze da favola su Instagram

editato in: da

Sono passate solo poche ore dal matrimonio da favola di Elettra Lamborghini. La cantante e Afrojack, dopo essersi detti sì in una suggestiva atmosfera e aver festeggiato con amici e parenti, hanno voluto celebrare la loro unione privatamente regalandosi un romantico viaggio.

E se il giorno delle nozze resterà impresso nel cuore e nella mente della Lamborghini e del suo Afrojack per molto tempo, non ci sono dubbi che anche il loro viaggio insieme sarà speciale. Dopo il party, infatti, la coppia di neo-sposi ha condiviso con i fan alcuni scatti e alcune prime impressioni, mostrandosi ancora emozionati, e ed è partita per la luna di miele.

Volevo ringraziare tutte le persone presenti ieri – ha affermato la cantante – avete reso il giorno più bello ancora più magico. Non potevo immaginare una giornata migliore.

Dopo aver passato una notte in una suite con vista sul Lago di Como, la Lamborghini ha preso un’areo privato e si è allontanata dall’Italia. Niente posti esotici e caldi all’orizzonte per Elettra. La Lamborghini, probabilmente anche a causa dell’emergenza sanitaria, ha scelto come prima meta un paese Europeo: il Belgio. Ad accoglierla, come dimostrano le sue stories su Instagram, solo quindici gradi e tanto freddo.

Non ci sono dubbi, però, che a scaldarla ci penserà tutto l’amore che ha per suo marito: i due hanno più volte dimostrato di provare un sentimento profondo e duraturo. Molte e tenere, infatti, le parole che Elettra ha, nel tempo, dedicato ad Afrojack:

Lui è la persona più dolce e amorevole che ho incontrato nella mia vita, e il solo uomo che io posso realmente chiamare uomo – ha dichiarato la Lamborghini pochi giorni dopo la proposta di nozze -. Ogni giorno penso a quanto sono fortunata per aver incontrato qualcuno con un cuore così grande come ce l’ha lui. Lui ancora crede nella famiglia ed è così simile a me. La gente dice: “quando è la persona giusta lo senti” io l’ho sentito fin dall’inizio, così sarà per la vita.

Il Belgio sarà l’unica meta per la luna di miele dei neo-sposi o i due decideranno di proseguire facendo tappa nei posti più romantici d’Europa?