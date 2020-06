editato in: da

Elettra Lamborghini conquista tutti in tv, ma si scontra con il padre Tonino per le nozze con Afrojack. L’ereditiera ha stregato il pubblico partecipando a Top 10, il nuovo programma condotto da Carlo Conti, dove ha svelato, ancora una volta, la sua simpatia e bellezza. Cantante, showgirl e star di Instagram, si prepara a sposare il famosissimo dj. Il matrimonio, come annunciato dalla stessa Elettra, si terra a settembre, e la futura sposa sta già organizzando i dettagli con l’aiuto di Enzo Miccio, il wedding planner dei vip. Durante i preparativi però sarebbe nata una discussione fa Tonino Lamborghini e la figlia. Il motivo? L’imprenditore vorrebbe che le nozze venissero celebrate a Bologna, come da tradizione di famiglia, mentre Elettra avrebbe già scelto un’altra location sul lago di Garda.

Non è chiaro chi riuscirà a spuntarla, ma conoscendo il rapporto bellissimo fra Tonino e sua figlia, è molto probabile che alla fine Lamborghini ceda, organizzando magari una doppia cerimonia, prima sul lago di Garda poi a Bologna insieme agli amici più stretti e alla famiglia. La data del matrimonio non è ancora stata fissata, ma con molta probabilità si terrà a settembre, con Elettra avvolta in uno splendido abito da sposa bianco. Ad accompagnarla all’altare, verso il futuro marito Afrojack, papà Tonino. L’imprenditore, legatissimo alla 26enne, qualche tempo fa aveva manifestato i suoi dubbi riguardo l’unione. Lamborghini aveva sottolineato di trovare il dj “veramente un bravo ragazzo”, ma aveva confessato di trovare le nozze un po’ affrettate.

“Lui mi piace anche se è molto chiuso. Molto timido – aveva svelato -. Adora mia figlia e questo mi rende felice, e poi per me l’importante è che si vogliano bene. Lui è anche molto corretto. Ha la testa sulle spalle, anzi per me è fin troppo saggio. L’unico difetto che gli ho riscontrato? Forse quello di avere un tenore di vita molto alto, anche se finisce lì, non lo ostenta. Afrojack non è il classico sbruffone che avendo molto denaro va avanti a ostriche e champagne”.

“Lui è un ragazzo molto normale – aveva rivelato il padre di Elettra Lamborghini, parlando del futuro genero -. Ha un aereo privato e può raggiungere mia figlia da qualunque parte. Le case poi non gli mancano […] Se non si sposassero per me sarebbe tutto molto semplice, potrebbero stare insieme e continuare a vivere ognuno in casa propria. Vedremo.”