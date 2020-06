editato in: da

Elettra Lamborghini cancella i tatuaggi in vista delle nozze con Afrojack. Ormai è ufficiale: a settembre l’ereditiera giurerà amore eterno al dj olandese. Nel frattempo fervono i preparativi ed Elettra sta condividendo emozioni e idee sul matrimonio sul proprio profilo Instagram dove è molto attiva. Per il suo giorno più importante la cantante si è affidata a Enzo Miccio, mentre sembra che la location sia già stata scelta.

“Li voglio togliere, tutto ha un’età – ha annunciato l’artista, pronta a lanciare la hit La Isla con Giusy Ferrari -. Mi sono stufata dei tatuaggi delle mie braccia”. Per eliminare i tattoo, come ha raccontato nelle Stories di Instagram, Elettra è ricorsa al laser. “Fa male – ha confessato dopo una seduta per rimuovere uno dei suoi tanti tatuaggi -. Francamente pensavo facesse molto meno male, in realtà fa più male di fare un tatuaggio”.

Bella, ironica e talentuosa, Elettra è amatissima su Instagram dove è seguita da migliaia di fan. Dopo il successo di Sanremo, l’ereditiera è pronta a convolare a giuste nozze con il deejay. Il matrimonio, secondo alcune indiscrezioni, si terrà sul Lago di Garda e sarà spettacolare. Fonti vicine alla coppia affermano che la cantante sarebbe molto emozionata, ma anche che la scelta della location avrebbe portato qualche contrasto con papà Tonino, subito superato. Lui infatti avrebbe voluto che le nozze fossero celebrate a Bologna e per accontentarlo Elettra potrebbe sposarsi due volte. Nel frattempo la sposa si sta preparando per il grande giorno anche sottoponendosi a delle sedute laser per eliminare i tatuaggi.

“La proposta è arrivata il giorno di Natale davanti a tutta la mia famiglia, non me l’aspettavo anche se ne parlavamo da un po’ – aveva raccontato qualche tempo fa la Lamborghini parlando del fidanzato Afrojack -. Lui è un santo veramente è un bravo ragazzo, pensa solo a me e riesce a farmi sentire come una principessa. Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma, ma prima vorrei un Grammy, per ora il mio focus è la musica”