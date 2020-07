Elettra Lamborghini, cambia location per il matrimonio e prepara l’addio al nubilato

editato in: da

Elettra Lamborghini è sempre più coinvolta nella gestione degli ultimi dettagli del suo grande giorno. La twerking queen, molto attiva su Instagram, ha regalato ai suoi affezionati follower nuovi momenti del percorso di preparazione.

Martedì 21 luglio, l’ereditiera bolognese ha infatti condiviso sul suo profilo social diverse Stories dedicate alle nozze. Tutto è iniziato in treno, con Elettra che ha esordito con la frase “Ragazzi, stiamo andando a provare l’abito delle mie damigelle” e, una dopo l’altra, le ha presentate (senza ovviamente dimenticarsi di inquadrare il magistrale regista del suo giorno più bello, il re dei wedding planner italiani Enzo Miccio).

Il ‘set’ delle Stories si è poi trasferito in atelier, dove la voce di Musica (E il Resto Scompare) ha mostrato la prova dell’abito di una delle damigelle, la sorella Lucrezia (Elettra nel giorno delle nozze avrà accanto anche l’altra sorella Flaminia e Simona, una delle sue più care amiche).

L’ereditiera bolognese, rivolgendosi sempre ai suoi follower, ha parlato del suo di abito, definendolo troppo bello. “Non mi sposo più al Lago di Garda… Forse non lo sapete, forse sì, forse eravate rimasti alla location di prima”: con queste parole, Elettra Lamborghini ha rivelato un cambiamento importante relativo al suo giorno più bello, ufficializzando il fatto di non sposarsi più sulle rive del Benaco.

Come si può vedere sempre in una delle Stories di martedì 21 luglio, la nuova scelta della cantante, che ha parlato dell’organizzazione del matrimonio come di uno stress atomico, è Tremezzo, una delle perle del Lago di Como.

Elettra, che nel corso di una sessione di risposte alle domande dei follower di Instagram ha smentito le voci sul 6 settembre come data del matrimonio, si è dedicata pure all’organizzazione dell’addio al nubilato.

I suoi fan hanno infatti avuto la possibilità di vederla impegnata nel sopralluogo presso la location del party. La Lamborghini ha mostrato una bellissima piscina e un giardino impreziosito da suggestivi fasci di luci.

Per ora, come si può evincere sempre dalle Stories e dalle parole di una sua amica, la cantante emiliana, che appare sempre più entusiasta ed emozionata al pensiero di convolare a nozze con il fidanzato dj, non è a conoscenza del mood della festa.