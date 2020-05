Eleonora Daniele mamma: le prime parole dopo il parto su Mara Venier

editato in: da

Eleonora Daniele è diventata mamma di Carlotta il 25 maggio e a pochi giorni dal parto ha voluto raccontare i suoi progetti per la figlia, confermando Mara Venier nel ruolo speciale di madrina.

La presentatrice di Storie Italiane ha rilasciato un’intervista a Maria con te in cui racconta i valori che vuole trasmettere alla sua piccolina: “Le insegnerò a tendere sempre la mano verso gli altri, il che dimostra una nobiltà d’animo. E se qualcuno ha bisogno, di spendersi per quella persona. La educherò nella fede e la battezzerò, poi da grande sceglierà lei se abbracciare il credo o no”.

Principi a cui Eleonora crede profondamente e lo dimostra anche combattendo in prima linea contro il bullismo e la violenza e sostenendo i più deboli nei tanti servizi del suo programma.

La Daniele definisce la sua Carlotta, nata dall’amore per Giulio Tassoni, come “un dono di Dio“. Racconta nella stessa intervista: “Alla Madonna ho chiesto le cose più belle della mia vita e quindi anche Carlotta, questa bimba è sicuramente un dono di Dio”. E questo splendido dono non può che affidarlo alle mani sicure di una persona speciale, Mara Venier, che tra l’altro per prima ha dato l’annuncio social della sua nascita.

Fin da subito Eleonora ha assegnato un compito molto importante a Zia Mara, quello di madrina della sua Carlotta, perché è “Veneta come me, una vera zia”. La Venier infatti è la Zia d’Italia, ma anche una nonna straordinaria e con suo marito Nicola Carraro formano una coppia straordinaria. Il loro nipotino più piccolo, Claudietto, stravede per loro.

Tornando alla neo-mamma, la Daniele è molto devota a Maria e conclude parlando di Medjugorje: “È un grande scenario aperto anche da un punto di vista giornalistico e la Regina della Pace è un’immagine molto forte. Rispetto le autenticità delle apparizioni riconosciute dalla chiesa, ma non mi coinvolgono certe forme di misticismo, credo piuttosto nella forza della preghiera, se preghiamo uniti possiamo cambiare il mondo. Per me Maria oltre alla purezza, rappresenta la forza delle donne, la maternità e la pietas, un sentimento che la fece grande protagonista, vicino a Gesù”.

Su Instagram invece ha mostrato solo un dettaglio di Carlotta, la sua manina. Moltissimi i messaggi di affetto dal suo pubblico e dai colleghi vip.