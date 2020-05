Eleonora Daniele è diventata mamma: è nata la figlia Carlotta

editato in: da

Eleonora Daniele è diventata mamma, poco fa è arrivata la lieta novella. La conduttrice aveva già preparato tutto, lasciando il suo spazio televisivo ai colleghi di Unomattina in attesa della nascita della sua piccola. E ora Carlotta è arrivata a portare gioia e felicità nella sua famiglia.

Sapevamo che era ormai questione di ore: a dare l’annuncio è stata Mara Venier, collega e cara amica di Eleonora Daniele – e come rivelato poco tempo fa, anche madrina della neonata. La conduttrice di Domenica In ha pubblicato una bellissima foto che la ritrae assieme alla Daniele, congratulandosi per il lieto evento: “Evviva… Ti voglio bene amica mia, un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina” – ha scritto la Venier.

La piccola Carlotta è la primogenita di Eleonora e di suo marito Giulio Tassoni, arrivata dopo tanti anni di fidanzamento a pochi mesi di distanza dal loro matrimonio. La conduttrice è infatti convolata a nozze lo scorso 14 settembre, e a gennaio ha annunciato la splendida novità, al termine di una puntata del suo show Storie Italiane. La notizia, all’epoca, aveva commosso tutti i suoi telespettatori, e quella odierna della nascita della bimba è stata accolta con grandissima gioia dai fan.

Nelle scorse ore, si erano diffuse numerose indiscrezioni che vedevano la Daniele ormai in procinto di partorire. Secondo alcuni rumor, nel primo pomeriggio la conduttrice sarebbe entrata in travaglio e sarebbe stata ricoverata in una clinica romana. La Rai ha prontamente aggiustato il palinsesto della giornata di domani, martedì 26 maggio, per coprire lo spazio lasciato vacante da Eleonora: al posto di Storie Italiane, che non andrà in onda, verrà trasmesso Unomattina. Alle 11:30, il programma darà spazio a La Prova del Cuoco, che inizierà con mezz’ora d’anticipo per questa occasione così speciale.

In realtà, la conduttrice aveva deciso di lasciare in anticipo la sua trasmissione, per potersi concedere un po’ di pausa prima del parto. In un’intervista a Panorama, aveva svelato: “Finisco due giorni prima della conclusione naturale del programma, che ha sempre concluso a fine maggio. Mi prendo qualche momento di riposo per godermi gli ultimi giorni di gravidanza e lascio il testimone al mio amico e collega Marco Liorni“. Domani, dunque, sarebbe dovuta andare in onda la sua ultima puntata, ma la piccola Carlotta le ha regalato una grandissima sorpresa.