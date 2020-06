Eleonora Daniele, Carlotta compie un mese: “Con te tocco il cielo con un dito”

editato in: da

Eleonora Daniele festeggia il primo mese di vita della figlia Carlotta. Lo scorso 25 maggio la conduttrice di Storie Italiane è diventata mamma. Un’emozione immensa che la Daniele ha voluto ricordare su Instagram. La presentatrice ha postato una foto in cui coccola Carlotta: un tenero momento con sua figlia che ha commentato esprimendo tutto il suo amore per lei.

“Un mese fa nascevi piccola mia – ha scritto -, esattamente alle 20:03 del 25 Maggio. Sei la gioia più grande della mia vita. Quando sei tra le mie braccia tocco il cielo con un dito. Buon complimese, amore grande”.

Carlotta, nome completo Carlotta Pia, è nata lo stesso giorno di Padre Pio. La Daniele aveva previsto un parto naturale, ma le cose sono andate diversamente. Nel corso dell’ultima visita infatti il ginecologo ha annunciato che la bimba si era girata, per questo è stato necessario optare per un cesareo.

La prima figlia di Eleonora Daniele è venuta alla luce il 25 maggio e il suo secondo nome è un omaggio al Santo di Pietrelcina. Qualche settimana fa, ospite a Domenica In di Mara Venier, la conduttrice aveva parlato del parto, descrivendo la gioia di diventare mamma. Sposata dal 2019 con Giulio Tassoni, suo storico compagno, la presentatrice sognava da tempo di avere un figlio.

“L‘ho chiamata Carlotta Pia, proprio perché è nata il giorno di Padre Pio – aveva raccontato -. Sono molto legata alla figura di Padre Pio e non ti nego che qualche preghierina l’ho fatta proprio a lui per avere un figlio, è una figura molto importante per la nostra famiglia”.

“Giulio è felicissimo, lui è al settimo cielo – aveva rivelato a Mara Venier -, siamo usciti tipo dopo una settimana dalla clinica, è stato un momento molto forte anche tornare a casa, perché inizia una vita nuova, si riparte in tre, con il matrimonio cambia la famiglia. Poi gli assomiglia anche un bel po’. Ci fa dormire poco, l’allattamento anche di notte, però credo che sia importante allattarla, perché i primi mesi hanno bisogno del contatto fisico, poi ogni donna e ogni mamma fa le scelte che desidera”.