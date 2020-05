Elena Sofia Ricci, la figlia Emma Quartullo confessa: “Faccio la baby sitter per mantenermi”

editato in: da

Emma Quartullo, figlia di Elena Sofia Ricci, si racconta e svela di fare la baby sitter per essere indipendente dalla sua famiglia. La giovane ha 24 anni ed è nata dall’amore fra l’attrice e Pino Quartullo, suo ex compagno.

Emma ha ereditato dai genitori la passione per la recitazione, tanto che è stata scritturata per recitare in Vivi e lascia vivere, la fiction campione d’ascolti che ha fra i suoi protagonisti proprio Elena Sofia Ricci. Un’esperienza bellissima per la Quartullo che ha sempre cercato di mostrare il suo talento e di farcela da sola, nonostante la presenza di due genitori famosi.

“È complicato confrontarsi ogni giorno con dei mostri sacri – ha svelato a Sorrisi e Canzoni Tv -. Da bambina passavo i fine settimana con mio padre a vedere gli spettacoli teatrali, mio nonno paterno mi portava a vedere tutte le mostre a Roma e in giro per il mondo, l’attuale compagno di mia madre mi ha dato sempre tanti stimoli. Non ho visto nient’altro che arte in vita mia. Poi all’università ho scoperto tante passioni come la psicologia, la sociologia, la fotografia”.

Emma ha raccontato di avere uno splendido rapporto con i genitori, che hanno sempre appoggiato le sue scelte: “Dal momento che sono un’insicura, sanno che devono farmi i complimenti perché ho bisogno di conferme – ha confessato -. Mamma mi ha tranquillizzata e papà è il mio più grande fan”.

La giovanissima attrice di Vivi e lascia vivere abita da sola in una casa a Trastevere e ha confessato di mantenersi facendo la baby sitter. “Quando frequentavo l’università ho iniziato a vivere con mia nonna a cui ero legatissima e che è scomparsa qualche anno fa – ha raccontato -. Ho deciso di rimanere nella sua casa a Trastevere e adesso per mantenermi e pagare le bollette faccio la baby sitter”.

Una decisione presa insieme a mamma Elena Sofia Ricci: “Lei mi ha avvertita: “Non è che vivi da sola e io ti pago le spese…” – ha svelato l’attrice -. A parte questo, però, sono anche viziata eh”.

“Siamo molto unite e più divento adulta più si consolida il nostro legame – ha rivelato Emma Quartullo -. Lei ascolta e dialoga molto […] Mamma è stata severa quando ero al liceo perché non ero una studentessa modello. Volevo uscire sempre. Ero una caciarona. Sia lei che papà hanno cercato di mettermi in riga, in parte riuscendoci”.