Elena Sofia Ricci in Che Dio ci aiuti 6: anticipazioni, novità e un’assenza

Tra le novità più attese dagli appassionati della grande fiction italiana rientra senza dubbio il ritorno di Che Dio ci aiuti. Le riprese della sesta stagione, che vedrà Elena Sofia Ricci tornare a prestare il volto al personaggio di Suor Angela, dovrebbero iniziare a breve.

L’amatissima sitcom vedrà il ritorno di diversi volti storici. Oltre alla Ricci, reduce dal successo di Vivi e Lascia Vivere, sarà presente nel cast anche Valeria Fabrizi, indimenticabile interprete di Suor Costanza. Da non dimenticare è poi Francesca Chillemi, che nella sesta stagione ‘accompagnerà’ la sua Azzurra lungo la strada di un cambiamento che ha avuto inizio alla fine della quinta.

Proseguendo con l’elenco dei ritorni importanti, citiamo quello di Gianmarco Saurino. Nel corso della sesta stagione di Che Dio ci Aiuti, ambientata ad Assisi, la vita di Nico, il personaggio da lui interpretato, verrà sconvolta da un avvenimento inaspettato: la ricomparsa sulla scena di Monica, il primo grande amore.

La giovane, il cui volto è quello di Diana Del Bufalo, torna nella vita di Nico Santopaolo dopo un periodo di assenza, creando un po’ di scompiglio nel rapporto da lui costruito con la novizia Ginevra, interpretata dalla 27enne Simonetta Columbu, coinvolta in un sentimento che, nella quinta stagione, l’ha portata molto vicino a un cambiamento radicale dei suoi progetti di vita.

Come si può leggere sulle colonne del blog davidemaggio.it, tra le fonti più autorevoli quando si parla di televisione, nei mesi scorsi si è parlato di una sua assenza dal cast. Oggi come oggi, con i ‘ciak, si gira’ della sesta stagione pronti a scattare, la presenza del suo personaggio, anche se per alcuni episodi, è data per certa.

Assenti saranno invece Cristiano Caccamo, che presta il volto a Gabriele, e Arianna Montefiori. interprete di Valentina. A chiarire come mai il suo personaggio non ci sarà ci ha pensato l’attrice stessa. La Montefiori, fidanzata con Briga, ha infatti specificato che la storia di Valentina si è conclusa proprio con il matrimonio con Gabriele, facendo presente che non avrebbe senso portare avanti un personaggio che “ha fatto il suo percorso”.

Concludiamo facendo presente che nel cast della prossima stagione di Che Dio ci aiuti ci saranno Pierpaolo Spollon, che dovrebbe vestire i panni di un giovane neurologo, ed Erasmo Genzini, che porterebbe invece sullo schermo il personaggio di un giovane dal passato turbolento.