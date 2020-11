Eki, la storia del concorrente di All Together Now che ha conquistato tutti

editato in: da

Questa nuova stagione di All Together Now ci sta regalando grandi emozioni: abbiamo già avuto modo di assistere a performance straordinarie, e alcune storie ci hanno commosso davvero molto. Come quella di Eki, che ha saputo conquistare anche Michelle Hunziker.

Il suo vero nome è Kam Cahayadi, ed è nato 33 anni fa a Giacarta, dove ha trascorso la sua infanzia assieme alle sue quattro sorelle e al fratello. Ormai da molto tempo ha lasciato la sua famiglia per trasferirsi in Italia, e più precisamente a Milano: qui ha trovato l’amore della sua vita e ha potuto dedicarsi finalmente alla sua passione più grande, quella per la musica. Quando era ancora un bambino, Eki ha scoperto di avere un grande talento e si è esercitato molto nel canto. Oggi fa l’artista di strada, e spesso si esibisce davanti al Duomo di Milano, riscuotendo grande successo tra i passanti.

La storia di Eki ha toccato il cuore dei telespettatori e di Michelle Hunziker: la sua è stata un’infanzia difficile, fatta di stenti e di sacrifici. Ha potuto godere per qualche anno di una famiglia molto unita, ma quando la sua mamma è mancata tutto il suo mondo ne è stato stravolto. Il padre, caduto in depressione, non riusciva più a mantenere i suoi figli, così la sorella più grande si è trovata un lavoro e si è presa cura di tutti. Eki, essendo il più piccolo di sei fratelli, non ha potuto contribuire. Ma adesso le cose potrebbero cambiare.

Da quando è arrivato in Italia, il giovane sta cercando di sfondare nel mondo della musica. Prima grazie al suo canale Youtube e poi con la partecipazione ad All Together Now: il suo sogno è quello di diventare un cantante professionista. Così potrebbe, finalmente, aiutare la sua famiglia. Eki ha infatti rivelato che, con i 50mila euro in palio per la vittoria dello show di Canale 5, vorrebbe pagare gli studi alle sue nipotine indonesiane.

“Mi viene da piangere, ma gli svizzeri non possono piangere in pubblico, è vietato” – ha commentato Michelle Hunziker nel corso dell’ultima puntata, dopo aver ascoltato la storia di Eki. La commozione nei suoi occhi era evidente, pur nel suo tentativo di sdrammatizzare la situazione. Poi, il giovane artista ha lasciato parlare il suo talento: intonando Love Never Felt so Good, ha rapito i giurati e il “Muro” di All Together Now, portando a casa – nuovamente – un bellissimo 100.