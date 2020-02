D’Urso, frecciatina alla Venier. E Morgan fa un appello a Bugo

editato in: da

Protagonista indiscusso della puntata di Live – Non è la D’urso è di nuovo lui: Morgan. Dopo la lite con Bugo a Sanremo, infatti, Barbara D’Urso ha deciso di dedicare un ampio spazio al cantante, entrato in studio con l’obiettivo di raccontare – ancora una volta – la sua verità.

Prima di iniziare il confronto con gli ospiti della D’Urso, però, Morgan ha rivelato al pubblico di aver mandato un messaggio a Bugo proprio nel pomeriggio. Il contenuto del messaggio? Lo ha rivelato in diretta:

Bugo, sei primo in classifica, sono contento per te, ti ho visto a Domenica In, hai avuto quello che volevi. Adesso ti dico questo, se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo io chiedo scusa a te.

Parole provocatorie? Forse. Come l’idea di mettere all’asta (per beneficenza) il foglietto con il testo della canzone strappato da Bugo durante l’esibizione a Sanremo, poco prima di lasciare il palco e interrompere i rapporti con Morgan. Un gesto che, come sappiamo, è costata la squalifica ai due cantanti dalla gara.

A Live, inoltre, Morgan ha voluto sottolineare ancora una volta di non aver ricevuto soldi per la sua partecipazione al Festival, perché lui – ha detto – la musica la fa gratis. Sanremo accanto a Bugo, infatti, ha ribadito di averlo fatto solo per fare un favore al suo amico che invece, secondo lui, lo ha solo usato.

Alle persone che lo hanno accusato di aver architettato tutto a tavolino, invece, il fondatore dei Bluvertigo ha risposto puntando il dito contro il team di Bugo (manager e direttore d’orchestra compreso). Sono loro, ha tuonato, che avevano progettato tutto fin dall’inizio con l’obiettivo di “farlo fuori”. Tutto pensato, insomma, per oscurare Morgan.

In studio, però, tra gli ospiti della D’Urso non sono mancati quelli che hanno criticato apertamente Morgan, a partire da chi gli ha fatto notare che, in realtà, il suo brano non è oggi primo in classifica. Osservazione questa che ha catturato l’attenzione della conduttrice che ha esordito dicendo:

Non è primo in classifica? Allora è stata detta una bugia!

Tali parole suonano come una frecciatina a Mara Venier (che invece a Domenica In ha fatto i complimenti a Bugo per la prima posizione). Le tensioni tra le due donne, stando alle ultime interviste rilasciate dalla conduttrice di Canale 5, sarebbero oggi allentate, eppure le parole di Barbara potrebbero far immaginare altro.

La D’Urso inoltre, consapevole del fatto che Bugo è stato uno degli ospiti di punta di Mara a Domenica In, ha poi invitato lo stesso a presenziare alla sua trasmissione. Nel farlo, però ha usato un tono sarcastico, dicendosi pronta a scommettere che il cantante (e chi lo rappresenta) non avrebbe mai accettato il suo invito. Il suo show – ha detto lei – è forse considerato “Troppo popolare” per essere preso in considerazione.

Alla fine, comunque, chiusa la parentesi Bugo – Sanremo, la D’Urso ha fatto entrare in studio la madre di Morgan, che dopo l’appello nel salotto di Domenica Live ha chiesto al figlio di ricucire i rapporti con la sorella, con la quale non si parla da diversi anni. Il cantante, sotto consiglio di Barbara, si è detto pronto a riavvicinarsi ai suoi familiari e a dimenticare i dissidi del passato.