Domenica Live, la verità sulle liti tra Guenda Goria e il padre raccontata dal fratello

Guenda Goria, all’interno della Casa del GF Vip, ha pronunciato durissime parole su suo padre Amedeo, soprattutto dopo aver scoperto dell’intervista che quest’ultimo aveva rilasciato parlando di sua figlia. A Domenica Live, il fratello Gian Amedeo ha raccontato la sua verità sulle liti tra Guenda e il papà.

Ospite nel salottino di Barbara D’Urso, il riservatissimo Gian Amedeo Goria ha deciso di intervenire sulla questione che, negli ultimi giorni, sta suscitando grande scalpore tra il pubblico del Grande Fratello Vip. Nelle scorse settimane, proprio all’interno del reality show di Canale 5 è emerso il difficile rapporto tra Guenda e il padre Amedeo. E i loro scontri, secondo alcuni, potrebbero addirittura essere alla base dell’eliminazione della figlia di Maria Teresa Ruta, che ha lasciato la Casa del GF Vip al termine della scorsa puntata.

Gian Amedeo, solitamente molto riservato e incline a non portare la sua vita privata sotto le luci dei riflettori, questa volta ha fatto un’eccezione per parlare dei delicati equilibri che si sono instaurati all’interno della sua famiglia. A partire proprio dal rapporto tra Amedeo e Guenda: a portare alla luce degli importanti screzi tra i due è stata un’intervista rilasciata dal giornalista, il quale ha descritto sua figlia con parole piuttosto pesanti.

“Mio padre ha avuto sicuramente un’uscita infelice” – ha ammesso Gian Amedeo nel salottino della D’Urso – “Ma Guenda, che è una magnifica persona, è anche molto complessa. Magari papà gestisce con più difficoltà la complessità”. Amedeo, in collegamento video con Domenica Live, ha aggiunto: “L’incontro dell’altra sera al GF Vip è stato quasi terapeutico, perché abbiamo capito di volerci molto bene. Ancor di più quello con Maria Teresa, ci siamo guardati con comprensione e con infinito affetto”.

La conduttrice, anch’essa concorrente del Grande Fratello Vip, ha reagito molto male nel sentire le parole utilizzate dal suo ex per descrivere Guenda, e non ha saputo contenere la sua grande rabbia nel difendere sua figlia. “In quello che ha detto mamma al GF Vip c’è molta verità” – ha spiegato Gian Amedeo – “Ho visto la sua rabbia per la fatica che ha fatto nel crescerci, mentre papà non c’era fisicamente. Io però ho sempre sentito il suo affetto, anche se era lontano”.

Infine, Barbara D’Urso ha cercato di fare chiarezza su una rivelazione che Guenda ha fatto a Maria Teresa Ruta nei giorni scorsi: “Secondo me papà è ancora innamorato di te” – le aveva detto. “Innamorato non si può dire. È stata la donna della mia vita, comunque” – ha esordito Amedeo, per poi però cedere all’evidenza: “Un po’ innamorato posso esserlo, poi l’amore cambia nelle sue sfumature”. Ma il figlio non è di questo parere: “Secondo me le vuole un mondo di bene, ma innamorato è diverso. Per essere innamorato devi fare tanti sacrifici”.