Domenica Live, Sergio Muniz emozionato: sarà papà a gennaio

Ex modello, attore e tra gli ultimi protagonisti di Tale e Quale Show, la trasmissione condotta da Carlo Conti e andata in onda su Rai 1: Sergio Muniz è stato tra gli ospiti di Domenica Live. Nel salotto di Barbara D’Urso è stato introdotto da un video che ne ha ripercorso la carriera e la vita privata: dalla vittoria all’Isola dei Famosi nel 2004, alla compagna Morena insegnante di yoga. Classe 1975, affascinante e di talento, nel corso della carriera ha dato prova di avere una propensione per la recitazione.

E l’annuncio che ha fatto nel salotto domenicale è di quelli speciali: Sergio Muniz infatti ha detto che presto diventerà papà: “A gennaio”, ha spiegato ai telespettatori e alla D’Urso.

L’incontro tra l’attore e la compagna è avvenuto a uno yoga day, dove ci sono lezioni aperte, e lì si sono conosciuti. Sull’innamoramento l’attore ha detto: “È stato abbastanza veloce, anche se io ero appena uscito da una separazione che poi è diventata il divorzio, però all’amore non si comanda: quando arriva arriva”.

Barbara D’Urso ha mostrato alcuni video di Instagram in cui si vede la compagna in dolce attesa: “Sono uno che non parla tantissimo di sé in generale, ma non nascondo niente neanche” ha spiegato commentando i video in cui si vede l’accenno di pancia della compagna, pubblicati sul suo social.

Dopo la lieta notizia della nascita che arriverà a gennaio 2021, Barbara D’Urso ha mostrato anche qualche video della sua esperienza come imitatore a Tale e Quale Show dove si è calato nei panni di diversi performer. Proprio uno dei cantanti che ha portato sul palco, Mal, gli ha mandato un videomessaggio in cui ha detto che gli sembrava di rivedersi 50 anni fa e poi ha aggiunto: “Sei stato molto molto bravo, complimenti”.

E poi ancora hanno parlato di Ghali che non ha apprezzato la scelta del trucco per la sua imitazione a Tale e Quale Show e lo aveva scritto su Instagram, commento a cui aveva risposto anche Muniz sempre via social. Anche nel salotto della D’Urso ha voluto ribadire il concetto, chiedendo nuovamente scusa.

Al termine dell’intervista Barbara D’Urso è tornata sulla notizia della gravidanza. Sulla possibilità di andare in sala parto Sergio Muniz ha detto “Speriamo”, mentre alla domanda se è emozionato ha risposto: “Ovviamente sì”.