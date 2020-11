Domenica Live, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa svelano i loro piani sul terzo figlio

editato in: da

Ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa hanno voluto celebrare il loro amore e i tre anni del loro matrimonio. Una storia romantica, iniziata dietro le quinte di Striscia la Notizia, programma dove entrambi hanno lavorato.

Insieme da più di dodici anni, nessuno può mettere in dubbio il forte sentimento che lega Juliana ed Edoardo. I due si sono conosciuti, appunto, grazie ai programmi di Antonio Ricci. Un vero e proprio colpo di fulmine tra di loro, che dopo poco essersi conosciuti hanno iniziato a costruire un rapporto profondo che li avrebbe condotti all’altare e a essere una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo.

La loro storia, però, non ha visto solo felicità. Hanno dovuto affrontare, infatti, anche momenti difficili, come una gravidanza che non ha avuto un buon fine quando Juliana aveva solo 28 anni.

Siamo rimasti molto provati – hanno affermato -, perché stavamo provando già da un po’.

Un trauma per entrambi, che però, hanno deciso di non abbattersi. È arrivata, così, Lua Sophie, la loro primogenita:

Siamo arrivati lì – ha raccontato Juliana – e io avevo delle perdite. Il medico ci ha detto: “Ragazzi, mi dispiace”. Ha fatto l’ecografia e ha visto che c’era una sacchettina vuota. Io ho iniziato a piangere, lui (Edoardo Stoppa) fa: “Ma cosa è quella roba lì?”. C’era un’altra sacchettina, era Lua.

Sono riusciti, così, a costruire la loro bellissima famiglia. Dopo la nascita della loro bambina, tra loro è arrivato anche il piccolo Sol Gabriel. Solo dopo aver avuto dei figli, però, hanno deciso di sposarsi. Molto divertente, inoltre, il racconto della proposta di matrimonio, avvenuta durante un lieve malore dalla showgirl.

I due, però, hanno svelato anche i loro piani per il futuro della loro famiglia. Se Edoardo Stoppa, sostenuto dalla figlia Lua, vorrebbe il terzo figlio, la Moreira ha dichiarato di avere un’idea completamente opposta e di non essere disposta a cambiarla:

No, nove mesi di nausee e parto naturale, basta ragazzi. Lui e i bambini ci stanno provando a convincermi, ma no.

Edoardo Stoppa e Lua riusciranno a convincere Juliana Moreira ad avere un altro bambino? Al momento una nuova gravidanza sembrerebbe essere fuori discussione. Nonostante la divergenza di opinione, però, i due si sono mostrati estremamente innamorati, conquistando con il loro sentimento il pubblico di Domenica Live.