Domenica Live, Gilles Rocca e l’amore con Miriam: “Ci scegliamo ogni giorno”

Ospite del salotto domenicale di Barbara D’Urso, Gilles Rocca ha ripercorso le tappe della sua carriera e della sua vita.

Reduce dalla vittoria a Ballando con le Stelle, ha raccontato il suo esordio da attore, quando si è interrotta la sua carriera da calciatore. Gilles infatti aveva aveva partecipato al realityCampioni, il sogno, agli inizi degli anni 2000. Un infortunio a calcetto ha interrotto quella carriera, poi la partecipazione ad alcune fiction di successo, da Carabinieri a i Cesaroni, passando per Distretto di Polizia e Don Matteo.

E quando ha cominciato a lavorare nell’azienda di famiglia – che si occupa di noleggio di strumenti musicali e assistenza tecnica – è arrivato al Festival di Sanremo, ed è stato notato per il suo fascino durante l’ormai celebre lite fra Bugo e Morgan.

Ma oltre che della carriera Gilles Rocca ha anche parlato con Barbara della sua fidanzata, Miriam Galanti. Alla domanda della D’Urso se lei fosse gelosa dell’esperienza a Ballando con le Stelle, Gilles ha risposto: “Lei è più bella di me, ma non sono geloso. Secondo me lei invece nasconde la gelosia per quieto vivere. Lei è una bravissima attrice, ma la recitazione fa parte del nostro lavoro: quando si balla si crea un rapporto simbiotico con la ballerina, anche se sembra qualcosa di diverso, ma è arte”.

E ovviamente Rocca ha anche raccontato, nonostante la riservatezza che li contraddistingue, del loro lungo legame, che dura da ben 12 anni: “Eravamo piccolini, le aveva solo 19 anni”. E a sorprenderlo proprio un messaggio della sua Miriam:

So che non te l’aspettavi amore mio, perché sono molto timida e riservata soprattutto per quanto riguarda la nostra vita privata. Volevo farti i complimenti per quello che è successo nella tua vita e sono felice che tu abbia vinto. (…) Ci auguro come coppia di riuscire a continuare a portare avanti quei progetti che ci hanno tenuti uniti, che ci hanno fatto sognare, quelle cose in cui magari nessuno credeva ma che comunque abbiamo portato avanti.

Gilles ha ammesso, con gli occhi lucidi, di non aspettarsi una sorpresa del genere proprio per la riservatezza della sua fidanzata, “però ci speravo Barbara, perché so le belle sorprese che fai”, ha confessato alla conduttrice. Poi sul matrimonio ha detto: