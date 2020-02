Domenica Live, la Trovato racconta ancora il suo dramma. E la D’Urso l’aiuta

editato in: da

Ha lasciato tutti stupiti la drammatica storia di Gerardina Trovato, che si trova a vivere con 80 euro al mese che le passa la Caritas. Era una grande stella della musica italiana, ma nel corso della sua vita ha incontrato molti ostacoli e non è riuscita più a rialzarsi. Ospite di Barbara D’Urso, la cantante ha ripercorso alcuni dei momenti più brutti degli anni passati e ha pronunciato dure accuse contro sua madre, Agata Russo.

La settimana scorsa, Gerardina Trovato è stata invitata a Live – Non è la D’Urso e si è lasciata andare ad alcuni dettagli sulla sua vita privata, rivelando le difficoltà in cui è incorsa da quando la sua carriera si è bruscamente interrotta. Problemi di salute, ma anche difficoltà economiche che l’hanno gettata sul lastrico. Di recente, l’artista si è trasferita a Portopalo di Capopassero, dove riesce a vivere grazie all’aiuto dei suoi compaesani. Caterina Caselli, inoltre, le ha pagato 6 mesi di affitto e alcuni dei suoi debiti, per permetterle di andare avanti.

Ma i problemi non sono finiti: “Sono sotto sfratto, è finito il bonifico che mi aveva fatto la Caselli” – ha rivelato oggi Gerardina a Domenica Live. Da sua madre, a quanto pare, non è riuscita ancora ad avere l’aiuto sperato: “Mi ha fatto un vaglia, il primo, di 300 euro in dodici mesi. Vorrei farle un applauso”. E poi ha ricordato le terribili parole che le aveva detto la prima volta in cui aveva chiesto il suo supporto economico: “Mi ha detto: ‘Ammazzati, sparati, ti auguro di crepare sola come un cane, strozzina usuraia’”.

Agata Russo, la mamma di Gerardina Trovato, ha inviato una lettera alla redazione di Domenica Live per rispondere alle dure accuse di sua figlia, negando ogni cosa. Tuttavia, la cantante non si è data per vinta e ha ribadito come la mancanza di un sostegno economico da parte di sua madre sia stata la causa di ogni suo problema: “Con 500 euro al mese non mi voleva più nessuno. Mangiavo fagioli e patate, avevo 15 chili in più. Mi hanno lasciato tutti sola”. Inoltre si sono aggiunte le difficoltà dovute a un edema alle corde vocali e la necessità di cure ormonali, costose, alle quali ha dovuto rinunciare.

Ma forse è in arrivo una svolta per Gerardina. Oggi, Barbara D’Urso le ha regalato due sorprese splendide. La prima è l’ingresso in studio di Manuela Villa, con la quale la Trovato ha trascorso tanti momenti bellissimi. Insieme, strette in un abbraccio commosso, hanno ricordato alcuni aneddoti del loro passato in comune. Poi la conduttrice ha rivelato di essere stata contattata da un suo amico che gestisce una casa di produzione musicale: si è dichiarato disponibile a produrre gratuitamente il videoclip di una delle canzoni di Gerardina, aiutandola così a rimettere in piedi la sua carriera.