Domenica Live, Daniela Bongiorno ricorda Mike. E la D’Urso si commuove

Dieci anni fa Mike Bongiorno, una delle icone che hanno fatto la storia della televisione italiana, si spegneva all’età di 85 anni. Oggi, per ricordarlo, sua moglie Daniela è stata ospite nel salottino di Barbara D’Urso e ha raccontato alcuni episodi della loro vita in comune, tra la commozione del pubblico e della stessa conduttrice di Domenica Live.

Quella di oggi è stata una puntata sicuramente molto emozionante, con il filmato del primo incontro tra Mauro Marin (ex concorrente del Grande Fratello) e suo figlio di un anno. Un video che ha lasciato tutti con le lacrime agli occhi, soprattutto i protagonisti di questa drammatica vicenda a lieto fine.

Ma è stata la lunga intervista a Daniela Bongiorno il momento clou di questo appuntamento con Domenica Live: la donna che per ben 40 anni ha condiviso la sua vita al fianco di Mike ha voluto ricordare l’amatissimo presentatore nel decimo anniversario dalla sua morte.

Daniela, assieme a Barbara D’Urso, ha rivissuto alcuni dei momenti più belli ed emozionanti della carriera di Mike Bongiorno, ma anche della loro vita privata. Come il giorno in cui lui le ha chiesto di sposarla, durante una passeggiata in spiaggia – c’è anche una foto storica che immortala quell’istante dolcissimo. “In un momento lui si ferma, e casualmente un nostro amico scatta una foto. Mike mi ha detto: ‘Beh, io vorrei proprio sposarti. Non solo ti amo, ma voglio che tu sia la compagna della mia vita’. Io ero giovane e un po’ frastornata” – ha ammesso Daniela. “Non so cosa gli ho detto, ma gli ho fatto capire che sì, si poteva provare“. Una prova durata ben 40 anni, una vita insieme fatta di gioie e dolori.

Fino al giorno in cui, in una stanza d’albergo a Montecarlo, Mike si è accasciato a terra per un infarto e se n’è andato da questo mondo. Il racconto di Daniela, che ha ripercorso gli ultimi giorni di vita di suo marito, ha commosso tutti. Ma è come se Mike non avesse mai lasciato il suo posto accanto alla moglie: “Lui c’è in un modo tale che a volte dico delle cose che so che lui dice per me. Mi accorgo che la gente che mi stringe la mano in realtà la sta stringendo a lui. È tutto un collegamento, un’energia che gira”. Parole che hanno toccato profondamente Barbara D’Urso, la quale ha confessato a sua volta di parlare ancora con sua madre, persa quando ancora era piccolissima.

Infine, la conduttrice ci ha regalato un’ultima emozione con un breve filmato dedicato alla carriera e alla vita di Mike Bongiorno, di sua moglie Daniela e dei loro figli Michele, Nicolò e Leonardo. E al termine della visione, sullo schermo è comparsa una dolce dedica di Andrea Fabbricatore, vincitore del Rischiatutto. Uno degli uomini cui Mike ha cambiato la vita, che è entrato in studio per omaggiare la signora Bongiorno di uno splendido mazzo di fiori.