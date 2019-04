Domenica Live, critiche a Cristian Imparato e il segreto di Michael

editato in: da

Nella puntata di oggi di Domenica Live Cristian Imparato, concorrente del Grande Fratello, è stato molto criticato dagli ospiti in studio, in particolare da Karina Cascella e Vladimir Luxuria per il suo comportamento dei giorni scorsi nella Casa.

Il cantante palermitano, vincitore di Io Canto, in questi giorni ha fatto molto discutere per le parole offensive rivolte all’opinionista Karina Cascella, definita da lui una “Una s****a cornutazza napoletana”. Si è trattato di una reazione alle continue insinuazioni dell’opinionista, convinta che il cantante palermitano si sia rifatto labbra e viso. Cristian da sempre è stato accusato di non voler ammettere di essersi sottoposto a interventi di chirurgia estetica, vista la particolarità delle sue labbra, ma ha sempre negato. Karina ha dichiarato di non essersi offesa per quelle parole, che secondo lei sarebbero scherzose. Durante la trasmissione ha spiegato che a Napoli o in Sicilia il termine “cornuta” ha un significato in un certo senso scherzoso, mentre in tutta Italia ha una valenza molto specifica. In ogni caso non le fa piacere che la figlia di nove anni possa sentire che venga chiamata in quel modo. Non ha però preso le distanze dalla sua tesi, ovvero che Cristian si sarebbe rifatto, instaurando un dibattito acceso con la cognata del cantante, chiedendosi soprattutto che senso avrebbe negare qualcosa che è palese.

Il personaggio di Cristian è da subito emerso nella casa per queste continue polemiche legate al suo aspetto, ma anche per il coming out in diretta, durante il quale ha ammesso di essere bisessuale. Ha fatto anche molto discutere per le avances insistenti che ha rivolto a un altro concorrente, Michael Terlizzi e le continue insinuazioni sul fatto che anche lui sarebbe gay. Secondo il cantante palermitano Michael avrebbe “Una fragilità, un problema dentro di sé”. Questo approccio troppo diretto è stato molto criticato perché come ha ricordato Vladimir Luxuria, ognuno deve essere libero di fare i conti con la propria sessualità con i suoi tempi. Michael stesso avrebbe reagito molto male a queste insinuazioni dicendo “Non sono omosessuale, ho una famiglia che mi guarda da casa”, ma questo non sarebbe un problema in realtà, come ha ribadito Franco, il padre del ragazzo ospite oggi dalla D’Urso.

Cristian però non aveva tutti i torti, visto che Michael effettivamente nascondeva un “segreto”. Proprio a Domenica Live il padre ha svelato tra le lacrime che il figlio ha un problema fisico che lo rende impacciato con le donne, per questo non ha mai avuto una fidanzata. Come già ammesso dallo stesso concorrente nei giorni scorsi, è nato con una lieve malformazione alle braccia che gli impedisce di alzarle e di fare determinati movimenti, problematica che lo rende molto insicuro e impacciato.

Con tutti questi colpi di scena, a cui si aggiungono le perplessità di Lory del Santo sull’avvicinamento nella casa tra il suo ex, Gennaro e Mila Suarez, la puntata del Grande Fratello di domani sarà sicuramente piena di colpi di scena.