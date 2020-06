De Martino imita Mara e lei replica: “Amo questa ironia”. Silenzio su Belen

editato in: da

Per Mara Venier la puntata odierna di Domenica In è stata ricca di momenti intensi ma anche divertenti, come quello con Stefano De Martino, in collegamento direttamente dal Centro di produzione Rai di Napoli, dove si stanno registrando gli appuntamenti di Made In Sud.

Un intervento caratterizzato da un vivace botta e risposta tra Zia Mara e l’ex ballerino di Amici, che ha preso in giro la conduttrice più volte durante il collegamento.

Per cominciare De Martino ha mostrato un cartonato della Venier, dicendo che gli sta facendo compagnia in attesa di rivedersi dal vivo. Pronta la risposta della Venier, che ha affermato: “Amore, però questo cartonato non mi rende giustizia: è a due dimensioni, non c’ha seno!”.

Poi Stefano, con molta nonchalance, ha indossato un finto gesso alla gamba, una palese presa in giro alla conduttrice, che in questi giorni sta conducendo Domenica In nonostante il piede rotto, dando prova di grande professionalità: “Sei uno st****o!”, gli ha detto ridendo, e rivolgendosi alla regia: “Eh, ormai l’ho detta, licenziatemi così rimango a casa”.

Poi la conduttrice non ha potuto esimersi dal fare un commento: “Amo questa ironia, l’ironia intelligente, non becera, come quella di qualcun altro”, riferendosi chiaramente alle battute pronunciate da Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti nel corso dell’ultima puntata di Unomattina in Famiglia:

Dovete scusarmi, non voglio fare nomi e cognomi per non alimentare le polemiche, ma la stoccata era rivolta a qualcun altro. Il programma va bene non certo per il mio piede rotto, ma ha successo per il grande lavoro che c’è dietro, per la grande professionalità di tutti quanti.

Nelle ultime ore però Tiberio Timperi ha risposto alla Venier, scrivendo un post su Instagram: “Spiace che ironia, affetto e familiarità vengano scambiate per un insulto. Un bacione”, con l’intenzione di troncare questo botta e risposta.

Durante l’intervento De Martino è stato raggiunto da Fatima Trotta, sua compagna nella conduzione di Made In Sud, che scherzando ha detto alla Venier che in questo periodo “è fin troppo allegro“: Mara ha cercato di stuzzicare con delicatezza il conduttore, facendogli notare di averlo trovato dimagrito, magari nella speranza che facesse qualche accenno alla nuova crisi con Belen Rodriguez.

La storia tra i due infatti sembra essere giunta al capolinea: da mesi i fan della coppia sospettano una rottura, che la stessa Belen ha confermato in diverse stories sul suo profilo Instagram, rivelando di star passando un “momento difficile”. Dal canto suo Stefano non ha mai confermato la crisi, spiegando la sua lontananza da casa con le riprese del programma.

Anche in questa occasione ha taciuto riguardo la sua situazione sentimentale, assicurando: “È l’aria di Napoli: arrivo qui con dieci chili in meno per poter recuperare!”.