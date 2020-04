Domenica In, Rocio Munoz Morales: “Raoul Bova è la mia forza”

editato in: da

Rocio Munoz Morales si racconta a Domenica In, svelando a Mara Venier il legame fortissimo con Raoul Bova. Da sempre molto riservati, i due sono legati dal 2012 quando si incontrarono sul set di Immaturi – il viaggio. All’epoca la love story fece molto discutere perché Bova era ancora legato alla moglie Chiara Giordano, madre dei suoi figli più grandi, Francesco Leon e Alessandro.

Bersagliata dai gossip e dai commenti, per un lungo periodo la coppia si è tenuta lontano dai riflettori. Solo da qualche anno Raoul e Rocio hanno iniziato a raccontare il loro amore su Instagram e nelle interviste. Ospite di Domenica In, la Morales ha raccontato le sue giornate in casa con l’attore e con le due figlie: Luna e Alma.

“Siamo tutti quanti sani in famiglia – ha raccontato la modella e attrice spagnola – però la vita ci ha messo tutti a dura prova. Per me è giusto parlare, condividere con le persone con cui vuoi bene, tutte le debolezze, lo faccio con Raoul perché ho la possibilità di abbracciarlo la notte e di piangere sulla sua spalla”. La Morales ha svelato di essere preoccupata per il futuro delle figlie, ma di ritrovare la forza e il sorriso grazie all’attore romano che è sempre al suo fianco, pronto a consolarla. “Mi preoccupa il futuro delle mie figlie, di tutti noi, mi preoccupa l’incertezza – ha ammesso -. Raoul mi dà tanta forza, ma anche le bambine sono in questo momento un’iniezione incredibile di sorriso”.

Nelle ultime settimane la Morales ha trascorso molto tempo in casa con Raoul Bova e le due figlie, un modo per riscoprire la famiglia e il piacere di stare insieme. “Stiamo ricoprendo la quotidianità del condividere del tempo assieme – ha confessato a Mara Venier -, di amarci h24 e sicuramente riscoprendo anche la bellezza delle parole. Visto che è un momento nel quale non possiamo abbracciarci – ha spiegato la compagna di Raoul Bova – è bello dire grazie, ti prego, per favore. È un esercizio che pratichiamo molto a casa assieme, anche con le bambine”.

Una confessione che sembra spazzare definitivamente i gossip su una presunta crisi fra Rocio e Raoul. Dopo la morte della madre di Bova, avvenuta qualche mese fa, il riavvicinamento dell’ex Chiara Giordano, e nuovi impegni lavorativi, si era parlato spesso di una crisi fra gli attori. Ma le parole della Morales sembrano confermare che la coppia è più forte e solida che mai.