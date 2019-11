Domenica In: Pamela Prati pronta a scusarsi con la Venier, ma non potrà esserci

editato in: da

Pamela Prati non sarà a Domenica In per scusarsi con Mara Venier dopo il caso Mark Caltagirone e il finto matrimonio. A svelarlo è Adnkronos secondo cui la Rai avrebbe bloccato l’ospitata della showgirl sarda, pronta a intervenire nel corso del programma domenicale dove tutto era iniziato.

L’affaire Prati, come è stato soprannominato, era infatti partito proprio da un’intervista di Mara Venier all’ex star del Bagaglino nel corso di Domenica In. Pamela aveva raccontato per la prima volta di fronte alle telecamere di essersi innamorata di Mark Caltagirone, annunciando le nozze con l’imprenditore romano e l’adozione dei figli Rebecca e Sebastian.

La nuova vita della Prati da mamma e moglie aveva destato l’interesse del pubblico, portando la showgirl a rilasciare diverse interviste, ospite di numerose trasmissioni fra cui Domenica Live di Barbara D’Urso. Per raccontare la sua vita privata alle telecamere di Domenica In, Pamela aveva preso un cachet di circa 3 mila euro. Un dettaglio che aveva scatenato le polemiche quando le bugie intorno al matrimonio con Caltagirone erano emerse.

“Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati – aveva detto la Venier all’Adnkronos -. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”. Mara, che era stata anche invitata alle nozze dalla Prati, aveva svelato di aver capito dopo poco tempo che qualcosa non andava nella storia raccontata dalla soubrette.

Qualche giorno fa Dagospia aveva annunciato un clamoroso ritorno di Pamela a Domenica In per scusarsi con la Venier e per fare nuove rivelazioni. “Torno a casa mia, da mia sorella Mara – avrebbe detto -, dove questa storia è iniziata e dove finirà”. Una notizia che, come era prevedibile, aveva fatto infuriare molti considerando che, per rilasciare l’intervista, la Prati avrebbe ricevuto un cachet. Le polemiche avrebbero quindi spinto la Rai a bloccare l’ospitata. La showgirl non sarà nel contenitore domenicale per volere della dirigenza di viale Mazzini.