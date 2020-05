Domenica In, Pamela Prati ospite di Mara Venier: il faccia a faccia in tv

editato in: da

Mara Venier ospita Pamela Prati a Domenica In e si prepara a un faccia a faccia in tv con la showgirl un anno dopo il caso Caltagirone. L’affaire era iniziato proprio nel programma domenicale, ormai diversi mesi fa, dove Pamela aveva parlato per la prima volta delle sue nozze con il misterioso Mark.

All’epoca la star del Bagaglino aveva anche invitato ufficialmente Mara alle sue nozze, lasciandosi andare alla commozione mentre parlava della sua nuova vita di mamma e moglie. Poco dopo Dagospia aveva messo in dubbio l’esistenza di Caltagirone, dando il via a un caso mediatico che aveva coinvolto sia Rai che Mediaset. La Venier si era espressa con durezza riguardo la questione, svelando all’Adnkronos di voler cancellare l’intervista della Prati a Domenica In.

“Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati – aveva confessato -. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”. Da allora ne è passato di tempo e molte cose sono cambiate.

Pamela ha affermato più volte di essere stata vittima di un raggiro da parte delle sue manager, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Con il passare dei mesi la showgirl ha tentato di dimenticare lo scandalo Caltagirone e di voltare pagina, raccontando su Instagram la sua rinascita, passata anche attraverso la scrittura di un libro.

Ad anticipare l’arrivo della Prati è stato BudinoBlog. “Domenica In in studio da Mara Venier”, ha scritto su Twitter, scatenando la curiosità dei telespettatori. Cosa accadrà a Domenica In? Per ora Pamela non si è pronunciata su Instagram dove è molto attiva. Anche la Venier non ha svelato nulla sull’ospitata della showgirl.

Qualche settimana fa la Prati si era scontrata con Verissimo che aveva annunciato uno speciale sul caso Caltagirone, trasmettendo le interviste fatte da Silvia Toffanin a Pamela. Lei si era sfogata su Instagram e poco dopo il programma aveva risposto sui social: “Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo. #BuonaPrimavera”.