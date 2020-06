Domenica In, Mara Venier svela se andrà in onda dopo l’infortunio

editato in: da

Domenica In andrà in onda nonostante l’infortunio di Mara Venier? La conduttrice tranquillizza i fan e svela che lo show domenicale ci sarà. Dopo il record d’ascolti dell’ultima puntata, condotta con i piede rotto dopo una brutta caduta, la Venier è pronta a replicare, sarà quindi negli studi Rai, dove condurrà la trasmissione. Già nell’appuntamento del 31 maggio, Mara aveva dato prova di grande coraggio e forza di volontà, scegliendo di non rinunciare alla puntata di Domenica In, nonostante fosse caduta dalle scale poche ore prima di andare in onda.

La conduttrice era apparsa sul piccolo schermo molto provata, ma non si era mai dimenticata di sorridere e, fra un’intervista e l’altra, aveva fatto compagnia al suo pubblico. Solo dopo aveva svelato il forte dolore al piede e si era recata in ospedale dove la parte era stata ingessata. Il giorno successivo alla caduta, Mara aveva mostrato su Instagram il gesso e in collegamento telefonico con Pierluigi Diaco, conduttore di Io e Te, aveva confessato di essere molto stanca.

“Devo dire che la botta la sento molto – aveva svelato -. Mi è arrivato il crollo. Sono caduta a mezzogiorno dalle scale di casa, stavo andando alla Dear a fare Domenica In. Sono scivolata sui gradini, non ho visto l’ultimo e mi sono ritrovata per terra […] Effettivamente il dolore si è fatto molto forte. Oggi sento dolori dovunque. Cerco di rimanere immobile nel limite del possibile. Volevo fare un collegamento video, ma se mi vedono si spaventano, sembra che ho 90 anni. Sono stati tutti vicino a me, mi hanno portato in studio in braccio, mi hanno accudito come una nonna!”.

Nelle ultime ore Mara Venier ha voluto rispondere ai telespettatori che si chiedevano se sarebbe andata in onda Domenica In. “Sì andrò in onda col gesso o almeno ci provo – ha detto all’Adnkronos -. Ho una frattura del cuboide al piede. Poi metterò un tutore e a luglio mi aspetta un periodo di fisioterapia”. La conduttrice dunque non ha nessuna intenzione di fermarsi: lo show domenicale ci sarà e continuerà a tenere compagnia al pubblico sino al 28 giugno quando è atteso il gran finale della stagione.