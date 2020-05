Domenica In, Mara Venier ospita Al Bano, Elisa Isoardi e Anna Tatangelo

editato in: da

Dopo le polemiche per l’intervista a Pamela Prati, Mara Venier ospita a Domenica In, Al Bano Carrisi, Anna Tatangelo ed Elisa Isoardi. La conduttrice ha superato indenne le critiche causate dalla scelta di intervistare la showgirl sarda dopo lo scandalo Mark Caltagirone. La chiacchierata fra Mara e Pamela ha fatto molto discutere, sollevando dubbi riguardo il cachet (questione poi chiarita dalla presentatrice) e la sincerità dell’ospite.

Nella nuova puntata di Domenica In, come ha svelato TvBlog, la Venier porterà alcuni fra i suoi amici più cari. Primo fra tutti Al Bano Carrisi che nella puntata del 24 maggio racconterà i suoi 77 anni, festeggiati a Cellino San Marco, dove attualmente abitano non solo Loredana Lecciso, ma anche Romina Power, sua ex moglie. Il cantante ha celebrato l’importante ricorrenza anche su Instagram, dove le donne della sua vita hanno fatto a gara per fargli gli auguri in modo originale.

Ci sarà poi la coppia formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra, seguita dal famoso regista Ferzan Özpetek. Secondo le ultime indiscrezioni, a Domenica In, Mara celebrerà il ritorno della Prova del Cuoco, previsto per il prossimo 25 maggio, collegandosi con Elisa Isoardi. Dopo un lungo stop infatti la modella è pronta a tornare al timone dello show culinario che conduce da qualche anno, dopo l’addio di Antonella Clerici. Infine è attesissimo l’intervento di Anna Tatangelo: la cantante è reduce dalla fine della lunga love story con Gigi D’Alessio. Dopo un breve ritorno di fiamma i due artisti hanno deciso di separarsi definitivamente, senza svelare i reali motivi della rottura.

Non mancherà poi uno spazio legato all’attualità. La Venier infatti ospiterà a Domenica In anche Luigi Brugnaro e Marino Lembo, sindaci di Venezia e di Capri. Ci sarà anche la virologa Ilaria Capua, che parlerà sia dell’emergenza sanitaria, che del suo libro.

La scorsa puntata l’arrivo di Pamela Prati aveva causato anche un leggero calo degli ascolti, imputato ad una sorta di “piccola protesta” del pubblico. Nel nuovo appuntamento di Domenica In dunque Mara sembra intenzionata a prendersi la sua rivincita e ad accontentare i telespettatori che da sempre sono molto affezionati alla conduttrice.