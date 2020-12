Domenica In, Gabriella Carlucci (sorella di Milly) torna in tv: gli esordi e i ricordi con Mara

editato in: da

Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, Gabriella Carlucci è tornata negli studi Rai ospite di Mara Venier a Domenica In. Avvolta in un elegante tailleur bianco e nero, ha sfoggiato un sorriso raggiante e una forma invidiabile. La sorella di Milly ha ricordato con affetto la sua carriera, costellata di grandi successi con alcuni dei nomi più importanti della televisione italiana.

Uno fra tutti il compianto Enzo Tortora, con il quale ha esordito nel programma Portobello nel lontano 1983. Già in quell’occasione la giovanissima conduttrice aveva dimostrato talento e spirito di iniziativa come inviata speciale tra Stati Uniti, Circolo Polare Artico e altri luoghi sparsi nel mondo. Mara Venier ha ricordato, poi, i due Festival di Sanremo condotti dalla Carlucci. Il primo nel 1988 al fianco di Miguel Bosé, che la scelse appositamente come co-conduttrice nell’edizione in cui vinse Massimo Ranieri, e nel 1990 insieme a Johnny Dorelli.

Quello di Gabriella Carlucci è stato un vero e proprio viaggio nei ricordi insieme alla padrona di casa, con la quale ha condiviso una delle sue più importanti esperienze in tv. Le due conduttrici hanno ricordato con un pizzico di nostalgia quei mesi trascorsi insieme nel 1992 al timone del Cantagiro, periodo in cui hanno avuto occasione di conoscersi e combinarne delle belle. Mara Venier ha citato un aneddoto che ha sorpreso gli spettatori di Domenica In. La Carlucci guidava parecchi per spostarsi da una tappa all’altra del programma e per la stanchezza ha rischiato più volte di addormentarsi alla guida. Lontani ricordi di gioventù e incoscienza su cui le due conduttrici hanno scherzato su.

Mara Venier ha colto l’occasione per parlare del maestro Adriano Pennino, direttore musicale in quell’edizione del Cantagiro al quale non facevano mai mancare gli scherzi, che a sorpresa si è collegato in diretta, condividendo con le due conduttrici i ricordi di una splendida esperienza e amicizia.

Dopo il grande successo in tv Gabriella Carlucci ha scelto una strada completamente diversa. Scelta che probabilmente nessuno si sarebbe aspettato e che ha evaporato come fumo un successo che sembrava essere destinato a perdurare, come quello della sorella Milly che oggi è la regina indiscussa del sabato sera con Ballando con le Stelle. “Si cambia tanto, si diventa più consapevoli” ha affermato la conduttrice. “Io sono una spericolata ma col tempo si diventa più ragionevoli. In quelle immagini vedo una bambina, un’altra persona che stento a riconoscere, ma dentro quella bambina c’era determinazione, forza di volontà, tutte quelle cose che mi hanno accompagnato nella vita”.

La Carlucci è entrata in politica, una delle sue grandi passioni, e con studio e dedizione ha scelto di occuparsi delle persone. Come ha rivelato lei stessa a Mara Venier oggi si occupa di cultura italiana, impegnandosi a diffonderla nel mondo come una vera e propria ambasciatrice. Una donna intraprendente ed energica, Gabriella, che ama le sfide e si fionda a capofitto su sempre nuovi progetti, uno più ambizioso dell’altro.