Verissimo, Diletta Leotta tra le critiche e la voglia di maternità

Diletta Leotta, volto di Dazn, durante l’intervista a Verissimo risponde alle critiche ricevute dalla sua collega, la giornalista di Rai Sport, Paola Ferrari sul suo aspetto fisico.

La Leotta durante l’intervista a Silvia Toffanin ha mostrato la sua personalità sicura e decisa rivelando come queste affermazioni sul suo conto non la toccherebbero per nulla: “Se le critiche sono costruttive le accolgo, se sono banali non mi toccano per niente. Da lei (Paola Ferrari, ndr) non me l’aspettavo, pensavo che mi desse suggerimenti o dei consigli, non critiche sull’aspetto fisico”.

Il riferimento è alle dichiarazioni della collega che, durante un’intervista, incalzata sul tema dell’ aspetto attraente delle telegiornaliste sportive aveva dichiarato: “Non ho niente da dire su Diletta Leotta: è una bellissima ragazza e molto brava, probabilmente più di me quando avevo la sua età. Ho sempre pensato che sia necessario imparare ad accettarsi, quindi trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B. Lo dico da sorella maggiore, è molto brava e ha tanta personalità, forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo ad arrivare al successo, chissà”.

La forza e la personalità della conduttrice di Dazn è venuta fuori anche parlando del tema delle foto private hackerate tempo fa dal suo cellulare e messe in rete nel 2016. A questo proposito ha ricordato, come fa spesso, che chi subisce una violazione della privacy è sempre una vittima e non il colpevole. Ha quindi mostrato il suo lato più tenero parlando del padre che sarebbe stato anche in questa occasione spiacevole un punto di riferimento per lei: “Lui mi ha dato la forza più bella per reagire, è stato il mio riferimento, mi ha dato calma, serenità e la lucidità per affrontare questa situazione. La cosa più importante è stata tornare subito alla normalità e fare con sicurezza il mio lavoro”.

A fine intervista si illumina parlando del compagno Matteo Mammì, con cui sta da quattro anni, con continue voci di un matrimonio imminente sempre smentite dalla coppia. È qui che Diletta ha rivelato di voler diventare mamma lasciando intendere di volere una famiglia numerosa: “Mi piacerebbe diventare mamma con lui. Io arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se riuscirò ad avere quattro figli come ha fatto la mia mamma”.