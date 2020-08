Diletta Leotta, imperdibile show con le amiche in bikini

editato in: da

Per Diletta Leotta sono iniziate ufficialmente le vacanze. Archiviati gli impegni a bordo campo, la bellissima conduttrice si sta godendo il meritato relax nella sua Sicilia, terra natia che, nonostante la lontananza, è sempre nel suo cuore.

La splendida conduttrice di DAZN e speaker di Radio 105 ha scelto di passare questo tempo assieme alle amiche, con le quali si è esibita in un divertentissimo ballo su Tik Tok. Sulle note di uno dei successi dell’estate, Diletta Leotta ha regalato ai suoi numerosi follower di Instagram che la seguono sempre con tanto affetto un piccolo spaccato dei suoi momenti di svago in vacanza, improvvisando, come già accennato, una danza assieme a tre amiche con le quali sta trascorrendo tempo di qualità in attesa di riprendere, in autunno, gli impegni lavorativi.

Prossima a spegnere 29 candeline – compirà gli anni il 16 agosto – Diletta è davvero un incanto. Delle sue vacanze estive appena iniziate, ha condiviso anche altri dettagli. Tra questi è possibile citare uno scatto al tramonto dedicato al primo bagno della stagione estiva, ma anche, nelle Stories, alcuni momenti in cui gioca a racchettoni sul bagnasciuga, un ottimo modo per tenersi in forma.

Dopo una stagione lavorativa indubbiamente impegnativa, che l’ha vista anche calcare il prestigioso palco di Sanremo, Diletta Leotta è tornata nella sua terra d’origine e sta vivendo le vacanze nel migliore dei modi, ossia circondata da persone care e senza mai dimenticare la cura di sé che, come poco fa accennato, passa anche dal movimento fisico sulla spiaggia.

Lontana dal fidanzato Daniele Scardina – sul loro rapporto ha fatto chiarezza in occasione di una recente intervista rilasciata al settimanale Gente – è più bella che mai. Atletica e sorridente, ha dato il via alla stagione delle ferie con gioia ed entusiasmo e la danza su Tik Tok con le amiche lo dimostra perfettamente!

Nei pochi secondi di balletto – che sono comunque riusciti a macinare tantissime visualizzazioni sul social – è stupenda con i capelli biondi che le accarezzano le spalle e un delizioso completino top e gonna a righe (le sue amiche, invece, sono in bikini). Non resta davvero che augurarle buone vacanze nella sua meravigliosa Sicilia, in attesa di rivederla presto a commentare le partite del campionato e impegnata ai microfoni radiofonici.