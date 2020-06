Diletta Leotta su Instagram si sfoga sul furto

editato in: da

Diletta Leotta si sfoga su Instagram dopo il furto nella sua abitazione, rispondendo ai gossip sul suo conto. La giornalista ha postato nelle Stories un chiaro messaggio dopo le indiscrezioni sulla sua relazione con Daniele Scardina e sulla cassaforte sottratta dal suo appartamento. Diletta abita al nono piano di un elegante palazzo in via Corso Como a Milano, dove i ladri si sono introdotti passando attraverso una finestra. Le indagini sono ancora in corso e la speranza è che presto l’enigma venga risolto.

Nel frattempo la Leotta non ha perso il sorriso che la caratterizza e su Instagram ha ironizzato: “Tempismo e fantasia. I settimanali sanno cose che io non so. Nuovi amori, dolci attese e somme assurde rubate in casa – ha scritto -. Peccato che l’unica cosa vera sia stato il furto nell’unico momento in cui sotto casa mia, voi amici paparazzi, non c’eravate. I ladri dovevate immortalare, ci saremmo divertiti tutti di più”.

Qualche giorno fa la giornalista sportiva era stata raggiunta da Valerio Staffelli e, dopo un lungo silenzio, aveva commentato per la prima volta il furto. L’inviato del tg satirico aveva consegnato a Diletta un tapiro e lei ci aveva scherzato su. “Grazie, è oro vero questo? Non si sa mai – aveva detto -. I ladri hanno lasciato i tapiri, me li hanno lasciati tutti: non sapevano fossero d’oro vero”. La Leotta aveva poi aggiunto: “Si stavano portando via anche le scarpe e i profumi, qualsiasi cosa. I gioielli erano tutti di famiglia e nella cassaforte. Adesso col senno di poi mi chiedo anch’io come abbiano fatto. Perché non ho messo Toretto? Avete ragione, ci fosse stato lui non sarebbe andata cosi”.

Dopo l’addio a Matteo Mammì, la Leotta ha ritrovato il sorriso accanto a Daniele Scardina. Il pugile e la conduttrice stanno vivendo una tenera storia d’amore, lontano dai riflettori e protetta dai gossip. “Le nozze a luglio? – aveva scherzato lei parlando con Staffelli della love story -. Macché, quando mai. Sono felice che ricominci il campionato e riprenderò a lavorare: non vedevo l’ora”.