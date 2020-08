Diletta Leotta fa chiarezza sulla crisi con Daniele Scardina: “Il nostro rapporto è troppo importante”

editato in: da

Stop alle chiacchiere, stop alle indiscrezioni: adesso ciò che serve a Diletta Leotta è del tempo per elaborare quanto sta accadendo nella sua vita. La bella conduttrice ha rotto il silenzio sulla crisi con Daniele Scardina e con poche ma eloquenti parole ha fatto intendere ciò che in realtà tutti sappiamo: a occuparsi della loro storia d’amore devono essere soltanto loro due.

Sulle pagine del settimanale Gente la bella giornalista sportiva, impegnatissima con le dirette su DAZN, ha parlato un po’ di sé: dai sogni di bambina fino all’amore profondo per il suo lavoro, passando per la famiglia e, ovviamente, per l’amore.

Da diverso tempo, infatti, si dice che la storia tra la Leotta e Scardina sia finita. Sono tantissimi i segnali che lo farebbero comprendere: dopo una quarantena paragonabile a una luna di miele, passata a convivere, a ridere e scherzare insieme, i due sono letteralmente scomparsi l’uno dalla vita dell’altro.

Niente tracce su Instagram, nessun accenno all’altro in nessuna occasione post-lockdown. E, arrivate le vacanze, i due si sono separati: lui a Ibiza, lei in Sicilia. Infine, è arrivato il magazine Chi che avrebbe rivelato il motivo della rottura: un tradimento da parte di Scardina. Interrogata su quanto accaduto, però, Diletta è stata chiarissima:

La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto.

Insomma, di certo è in corso una pausa di riflessione, ma non è detto che sia tutto finito. Al contrario, le possibilità di recupero potrebbero esserci. Ciò che conta, però, è che adesso siano i diretti interessati a chiarirsi. Qualsiasi supposizione, infatti, resta fine a se stessa.

Intanto, Diletta non sta ferma un attimo. Continua ad allenarsi, ad andare avanti e recentemente è diventata ambassador per un app insieme a Zlatan Ibrahimovic, con cui è stata anche immortalata a cena. Ma attenzione: si è trattato di una cena amichevole, senza secondi fini. Il cuore della Leotta, in qualche modo, è ancora impegnato. E non resta che aspettare per vedere come si evolveranno le cose.