Diego Armando Maradona: il rapporto con i figli, fra grandi amori e qualche rimpianto

editato in: da

Diego Armando Maradona è stato un grande campione del calcio argentino e internazionale, talento che a quanto pare è una questione di famiglia. Anche tra i suoi figli questa passione è riuscita a fare capolino, incarnata in Diego jr. Sinagra. Ma gli altri rampolli di casa Maradona hanno seguito strade diverse.

La vita privata del Pibe de Oro è stata piuttosto movimentata. Si è sposato nel 1984 con Claudia Villafañe, dalla quale ha avuto le sue prime due figlie Dalma Nerea (classe 1987) e Giannina Dinorah (classe 1989). La primogenita è cresciuta tra Napoli e Siviglia, seguendo il papà nelle sue imprese sportive, ma all’età di 6 anni è tornata a Buenos Aires dalla nonna perché la sua vita in giro per il mondo iniziava a pesarle. Le sue doti recitative non hanno mai lasciato dubbi su quello che sarebbe stato il suo futuro: già a 9 anni era una bravissima attrice bambina, e la sua carriera è decollata nei primi anni 2000. Oggi Dalma è sposata con Andres Caldarelli e, nel 2019, è diventata mamma della piccola Roma.

Sua sorella Giannina ha invece avuto un’importante relazione con il calciatore Sergio Aguero, dalla quale è nato il suo piccolo Benjamin – primo nipote di Maradona, arrivato in famiglia nel 2009. Tre anni dopo, la coppia si è detta addio. Entrambe le figlie che Diego ha avuto da Claudia Villafañe non hanno stretto un bel rapporto con il padre: si sono scontrati più volte sui social, e sono volate accuse molto pesanti da ambo le parti.

L’ex campione ha divorziato nel 2004, e proprio nei turbolenti anni della separazione ha riconosciuto la paternità di Diego Sinagra, avuto da una relazione fugace con una donna napoletana di nome Cristiana Sinagra. Da tutti chiamato sin da subito Diego jr, anche per la somiglianza con il papà, è diventato ben presto una stella del calcio italiano. Sul versante privato, invece, è sposato da tempo con Nunzia e ha due splendidi bambini: Diego Matias, nato nel 2018, e India Nicole, arrivata un anno dopo.

Sempre in quel periodo, Maradona ha riconosciuto un’altra figlia: si tratta di Jana, giovane modella classe 1996, che il calciatore ha avuto da un rapporto con Valeria Sabalain. La ragazza ha potuto conoscere suo padre solo nel 2015, quando è avvenuto il loro primo, toccante incontro. Ospite nel salottino di Barbara D’Urso, Jana ha rivelato che da quel momento è riuscita a stringere un bel rapporto con Diego Armando Maradona.

Infine, nel 2013 è arrivato anche Diego Fernando, l’ultimogenito del campione argentino. Il ragazzino è nato dalla sua storia con Veronica Ojeda. Nonostante la relazione tra i due si sia conclusa in maniera burrascosa, Maradona ha continuato a voler adempiere al suo ruolo di padre e ha sempre avuto un bel legame con il piccolo Dieguito.