Detto Fatto, Bianca Guaccero fa una nuova gaffe

Bianca Guaccero è la protagonista di una nuova gaffe a Detto Fatto. La conduttrice, al timone dello show ormai da due anni, ha dato vita, senza volerlo, all’ennesima gag con l’amico e collega Jonathan. Tutto è accaduto durante lo spazio dedicato al gossip e intitolato Superclassifica Jon, dove l’ex gieffino ha deciso di parlare di Claudia Gerini, grande attrice, nota, fra l’altro per il suo ruolo in un film cult di Carlo Verdone.

“È diventata famosa grazie al famoso tormentone ‘Lo famo strano’”, ha detto Jonathan parlando di Viaggi di nozze e la Guaccero ha replicato: “Anche noi lo facciamo strano!”. Solo qualche istante dopo la conduttrice si è resa conto che le sue parole si potevano fraintendere. “Ma anche noi cosa? – ha detto il collega -. Ma parla per te perché mi metti sempre in mezzo? Tu cosa fai strano?”. Bianca, fra le risate e l’imbarazzo, ha cercato di chiarire la situazione: “Non ho detto questo, mi riferivo alla rubrica, anche noi lo facciamo strano in questo senso – ha affermato -. Mi sto arrampicando sugli specchi, stavo seguendo un altro ragionamento ma siete troppo maliziosi”.

“Io non voglio passare un’altra settimana come i giorni scorsi”, ha poi concluso la Guaccero, al centro dei gossip per un fuorionda a Detto Fatto. “Ormai non possiamo più cantare neanche Passerà di Aleandro Baldi”, ha svelato Jonathan punzecchiando la presentatrice. “Quella canzone l’ho già cantata a Staffelli”, ha replicato lei che proprio a causa di una gaffe aveva ricevuto un tapiro dall’inviato di Striscia la Notizia.

Nei giorni scorsi Bianca era stata protagonista di un botta e risposta a distanza con Michelle Hunziker. Nel corso dello spazio dedicato ai gossip infatti Jonathan aveva parlato di una possibile quarta gravidanza della conduttrice, ma la diretta interessata aveva smentito durante una puntata del tg satirico. “Basta con queste esclusive! – aveva detto la Guaccero, lanciando un appello alla collega -. A proposito ci tengo a precisare che la notizia di Michelle Hunziker incinta non l’ho data io, l’ha detto lui, io non c’entro niente un bacio a Michelle”. Nel frattempo Detto Fatto continua a collezionare successi e andrà in onda ancora per diverse puntate, sino a fine giugno.