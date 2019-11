Chi è Denis Dosio, nuova star su Instagram che piace anche alla D’Urso

editato in: da

Fra gli ospiti dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso c’è stato anche Denis Dosio, star di Instagram lanciata in tv dalla conduttrice partenopea. Il giovane è intervenuto nel corso dello show, per raccontare i trattamenti a cui si sottopone. Le telecamere della trasmissione l’hanno seguito nello studio del chirurgo Giacomo Urtis dove ha effettuato un particolare trattamento abbronzante.

Giovanissimo e già famoso su Instagram, Denis Dosio ha conquistato anche Barbara D’Urso. Sbarcato a Pomeriggio Cinque, si è esibito fra balletti e prove di recitazione. L’influencer deve il suo successo al reality Il Collegio.

Denis infatti ha iniziato a diventare popolare sui social quando il suo migliore amico, Luca Vitozzi, ha cercato di entrare nel Collegio. Da allora – di riflesso – i follower del giovane sono aumentati a dismisura, rendendolo una vera e propria star di Instagram. Classe 2001, Denis è nato a Forlì, ma ha origini italo-brasiliane, frequenta l’ultimo anno di ragioneria e sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Nel 2017 ha esordito sul web, aprendo il suo primo canale su Youtube, da allora in tanti hanno iniziato a seguirlo. In seguito è sbarcato su Instagram dove ha ottenuto un enorme successo.

Il segreto del suo successo? Migliaia di ragazze che lo seguono con grande affetto e che lui chiama “viziatine”. Denis ha un legame molto forte con i suoi fan con cui comunica quotidianamente, cercando di avverare i desideri di ognuno. Da un ballo sensuale ad uno sketch passando per un video in cui recita: Dosio si diverte a realizzare le richieste dei follower.

L’influencer è riuscito a conquistare anche la D’Urso che gli ha proposto di entrare nella casa del Grande Fratello 18. “Denis, ma io ti voglio al GF 18! – ha detto la conduttrice -. Sei già pronto! Sei blindato già da ora”. La notizia ha reso molto felice il ragazzo che ha tentato – senza successo – di sedurre la presentatrice.

“Vedi, ti dirò solo una cosa. C’è un localino qui dietro che è una roba assurda – ha spiegato Denis -. So che già sei impegnata, ma… So che ti piace il pesce. Non quel pesce! La scorsa volta abbiamo fatto il 22% quindi verrai con me al ristorante e ne uscirai completamente innamorata”.

Lo sketch ha creato imbarazzo e risate in studio, ma Roger Garth non ha gradito, attaccando la star di Instagram: “Sei un bambino scemotto che non sa mettere due parole in croce una dopo l’altra – ha replicato l’opinionista -. Sai solo toglierti la maglietta e farti il ciuffo”.